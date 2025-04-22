15 млн рублей и апартаменты с заклеенными окнами: что просит Валерий Леонтьев за выступление в России

Валерий Леонтьев (фото: РИА Новости/Виктор Толочко)
Несколько дней назад в Сети появились сведения о том, что объявивший о завершении концертной деятельности Валерий Леонтьев вернулся на сцену ради заработка. Директор 76-летнего исполнителя опровергал эти сообщения, но выяснилось, что народный артист России готов выступить на определённых условиях.
Чтобы послушать легендарные хиты в исполнении Леонтьева, придётся отдать 15 миллионов рублей, причём оплатить необходимо безналично. Об этом изданию «Абзац» рассказали в ивент-агентстве.
При этом, в дополнительные затраты входят транспорт, наполнение гримёрки и технический райдер. Но этими вопросами занимается представитель артиста, поэтому заказчику не придётся тратить на них время.
Леонтьев согласен передвигаться исключительно на люксовом автомобиле конкретной марки и жить в элитных апартаментах с заклеенными окнами. В гримёрке должны обязательно быть шотландский виски и мясная нарезка.
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При этом, в дополнительные затраты входят транспорт, наполнение гримёрки и технический райдер. Но этими вопросами занимается представитель артиста, поэтому заказчику не придётся тратить на них время.
Леонтьев согласен передвигаться исключительно на люксовом автомобиле конкретной марки и жить в элитных апартаментах с заклеенными окнами. В гримёрке должны обязательно быть шотландский виски и мясная нарезка.
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Анастасия Чинкова