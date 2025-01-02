«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Певец Валерий Леонтьев отправится в мировое турне в наступившем 2025 году и вернется на большую сцену, пишет Mash. Авторы уточнили, что визит исполнителя планируется не менее чем в восемь стран.
Артист в прекрасной форме и готов к работе. Стоит отметить, что мужчине 75 лет. В Новый год он провел выступление в Дубае. Впереди Леонтьева ждут сплошные репетиции.
Известно, что весной прошлого года он заявлял об уходе со сцены в связи с возрастом. Заключительное юбилейное шоу «Я вернусь» состоялось в 2019 году.
Перед этим продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на сцену. Он подчеркнул, что ряды российского шоубиза сильно поредели. Подробности в нашем материале.
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Известно, что весной прошлого года он заявлял об уходе со сцены в связи с возрастом. Заключительное юбилейное шоу «Я вернусь» состоялось в 2019 году.
Перед этим продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в возвращении Леонтьева на сцену. Он подчеркнул, что ряды российского шоубиза сильно поредели. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов