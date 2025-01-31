Валерий Леонтьев разбит горем после смерти композитора Герцмана

Валерий Леонтьев (Фото: соцсети)
Валерий Леонтьев вместе с супругой Людмилой Исакович разбиты горем из-за смерти председателя Союза композиторов Коми Михаила Герцмана, с которым они дружили всю жизнь, пишет «МК» со ссылкой на близких певца.
Леонтьев познакомился с Герцманом в самом начале своей карьеры. Дружили они семьями. Композитор часто бывал в гостях у певца, а жена Леонтьева любила проводить вечера в компании Герцмана в столичных театрах.
Когда состояние Герцмана стало стремительно ухудшаться, Леонтьев искал лучших врачей и даже смог договориться о лечении в одной из больниц Санкт-Петербурга. В январе композитор оказался в больнице и был в тяжелом состоянии после инсульта. Однако тогда родные верили, что Герман сможет выздороветь и отметить юбилей на сцене Театра оперы и балета. 30 января стало известно о смерти композитора. Это произошло за два дня до его 80-летнего юбилея.
Герцман был заслуженным деятелем искусств РФ. Автор мюзиклов «Кошкин дом», «Ожерелье Сюдбея», «Мальчиш-Кибальчиш», «Тайна игрушечных сердец», балетов «Войпель», «Снежная королева» и других произведений. Кроме того, Герцман написал несколько текстов для песен Леонтьева, которые стали хитами.
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Когда состояние Герцмана стало стремительно ухудшаться, Леонтьев искал лучших врачей и даже смог договориться о лечении в одной из больниц Санкт-Петербурга. В январе композитор оказался в больнице и был в тяжелом состоянии после инсульта. Однако тогда родные верили, что Герман сможет выздороветь и отметить юбилей на сцене Театра оперы и балета. 30 января стало известно о смерти композитора. Это произошло за два дня до его 80-летнего юбилея.
Герцман был заслуженным деятелем искусств РФ. Автор мюзиклов «Кошкин дом», «Ожерелье Сюдбея», «Мальчиш-Кибальчиш», «Тайна игрушечных сердец», балетов «Войпель», «Снежная королева» и других произведений. Кроме того, Герцман написал несколько текстов для песен Леонтьева, которые стали хитами.
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Элина Позднякова