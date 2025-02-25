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«17 лет вместе»: Юлия Ковальчук опубликовала архивную фотографию с Алексеем Чумаковым в годовщину отношений

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук опубликовала в личном блоге архивное видео с певцом Алексеем Чумаковым в годовщину совместной жизни. Звезда показала снимок, который стоит у них дома в рамке.
«17 лет есть только ты и я. Ещё Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», – написала телеведущая.
Фото: Instagram* @juliakovalchuk

Чумаков и Ковальчук женились в 2013 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь Амелия, а ещё через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают детей и не публикуют фотографии с ними в соцсетях. Как ранее отмечали Юлия и Алексей, это их принципиальная позиция, поскольку они не собираются «хайповать на детях».

Певица рассказывала, что часто ревнует мужа, но не показывает этого и не устраивает скандалов. Вместо этого она делает всё, чтобы Чумакову было хорошо рядом с ней.

Сам музыкант высказывался, что люди изменяют всегда, правда одни физически, а другие – ментально. Причём, чем строже контроль в семье, тем больше будет связей на стороне. В связи с этим, он не запрещает жене носить мини-платья и откровенные наряды и не понимает других мужчин, которые вводят какие-то ограничения.

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Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью

*запрещён в РФ
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#дети
«Расходимся»: солистка группы «Непара» прокомментировала слухи о распаде коллектива
25 февраля 2025, 16:41

Дарья Храмова и Александр Шоуа (фото: Telegram @dariahramova)

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова прокомментировала слухи о распаде коллектива.
Певица рассказала, как сейчас обстоят дела в группе. Храмова поспешила опровергнуть сведения о том, что они с Александром Шоуа больше не будут работать вместе. По её словам, они с музыкантом поддерживают исключительно рабочие отношения, поэтому не часто видятся и не могут знать о всех планах друг друга, не касающихся музыкального коллектива. В дальнейшем они планируют и дальше выходить дуэтом на сцену, но, вместе с этим, делать и сольные проекты.

«Никто не распадается. Всё дело в том, что группа «Непара» – это группа «Непара». Александр Шоуа и Дарья Храмова это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже. И мы классно объединяемся вместе в больших красивых концертах. И также классно продолжаем работать отдельно друг от друга. Поэтому иногда какие-то планы я могу не знать. У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», – уточнила Дарья в беседе с 5-tv.ru.
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Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссёра
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#отношения
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#музыка
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Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью
25 февраля 2025, 16:29

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков и Мия (фото: Instagram* @isxakov)

Бывший муж Полины Гагариной отметил 47-летие. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с семилетней дочерью Мией.
Певица и звёздный фотограф начали встречаться в 2013 году, а год спустя сыграли свадьбу. Через четыре года у них родилась дочь Мия. А спустя шесть лет брака Гагарина и Исхаков объявили о разводе.

Несмотря на разрыв, Полина рассказывала, что осталась в хороших отношениях с бывшим супругом. Дмитрий принимает активное участие в жизни и воспитании дочери, часто проводит с ней время.

Вчера Исхаков отпраздновал 47-летие и в день рождения опубликовал новый снимок с дочерью. На черно-белом кадре фотограф крепко обнимает девочку, которая в ответ улыбается и обнимает папу за шею.

Дмитрий Исхаков с дочерью Мией (фото: Instagram* @isxakov)

Юлия Пересильд сделала репорт этой фотографии и поздравила Дмитрия с днём рождения. Актриса, которая часто становится моделью Исхакова, заявила, что всегда остаётся в восторге от его снимков.

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*запрещён в РФ
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#певица
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#день рождения
#актриса
#семья
#развод
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Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссёра
25 февраля 2025, 16:10

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.
Кустурица готовит автобиографическую картину о неснятом фильме про «Преступление и наказание», которая получит соответствующее название: «Как я не снял «Преступление и наказание». Режиссёр подчеркнул, что уже провёл переговоры с Борисовым и утвердил его на главную роль.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», – подчеркнул Эмир Кустурица.
Напомним, что ранее режиссёру не удалось снять фильм по мотивам романа Достоевского из-за возникших трудностей с адаптацией языка. Также Кустурица переживал, что ему не удастся передать мысли русского классика.

В документальном фильме, посвящённом несостоявшимся съёмкам, будут раскрываться переживания режиссёра по поводу неснятой экранизации.

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#россия
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«Усыпан бриллиантами, а сделан из золота»: Семенович назвала самый роскошный подарок, полученный на 8 марта
Анна Семенович назвала самые необычные подарки, которые ей делали на 8 марта
25 февраля 2025, 15:59

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала о самом необычном подарке, который ей преподнесли на 8 марта.
Так, по словам Семенович, поклонники часто баловали ее удивительными дорогими вещами. А однажды мужчина подарил ей микрофон.

«Он был усыпан бриллиантами, а сделан из золота», — уточнила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

После этого она купила еще один похожий микрофон.

Однако Семенович добавила, что был в ее жизни более необычный сюрприз от поклонника.

«Мне на 8 Марта однажды подарили коробку. Я была в гримерке, когда решила открыть, то из нее вылетели роскошные бабочки, внутри были цветы и пожелания. Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала», — рассказала Анна.

Что именно она потом сделала с подаренными бабочками, певица не уточнила.

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#мужчина
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Пила и грязно скандалила: дочь Мишулина так и не приняла его внебрачного сына Тимура Еремеева. Что актриса не смогла простить отцу?
25 февраля 2025, 15:45

Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь Карины Мишулиной, дочери известного актера Спартака Мишулина, кардинально изменилась после того, как общественность узнала о его тайной связи, в результате которой родился внебрачный сын Тимур Еремеев. Эта новость стала шоком для Карины, и она не смогла принять своего брата, что вылилось в публичные истерики и скандалы. Как сейчас живут сводные брат и сестра расскажет «Радио 1».

Карина Мишулина: детство и тесная связь с отцом


Карина появилась на свет 22 ноября 1979 года в Москве. Отец с самого раннего детства стал для нее очень значимым человеком.

«У нас была очень крепкая связь, я его искренне любила. Мне повезло расти в семье, где царила любовь и уважение между родителями», — делилась она.

Когда Карина подросла, отец предложил ей попробовать себя в актерском мастерстве. Она часто сопровождала своего отца на репетициях и спектаклях в Театре сатиры, где он работал. В возрасте двух лет она впервые вышла на сцену. Будучи дошкольницей, Карина успела поработать с такими выдающимися актерами, как Анатолий Папанов и Ольга Аросева, участвуя в постановках «Бег» и «Пеппи Длинный чулок». В 2000 году она окончила театральное училище имени Щепкина.

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Дебют Карины в кино состоялся в 2003 году в фильме «Прощальное эхо». Она также снималась в таких сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Физрук» и «Жуки». Карина призналась, что перед съемками откровенных сцен в «Физруке» испытывала неловкость — для нее сшили костюм телесного цвета, имитировавший обнаженное тело. В конце января 2024 года вышел сериал «Хамелеон», где она сыграла одну из главных ролей.

Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь дочери Мишулина


Что касается личной жизни, то Карина Мишулина впервые вышла замуж сразу после окончания театрального училища. Ее мужем стал коллега Олег Жуков, который был почти на 15 лет старше. По словам Карины, в тот период она была слишком молодой и наивной, воспринимая брак как игру. Супруги заключили брак тайно, и Карина вскоре сообщила родителям о своем решении. Однако семейная жизнь оказалась недолгой: муж накопил кредиты, проявлял агрессию и в конечном итоге бросил Карину и их дочь Кристину. В настоящее время девочка не общается с отцом.

Второй брак Карины также не увенчался успехом. Ее мужем стал актер и продюсер Владимир Мельников, который был на 20 лет старше актрисы. В этом браке у Мишулиной родилась дочь Полина, однако отношения распались, так как Владимир не смог принять наследницу Карины от предыдущих отношений и не проявил желания поддерживать связь с ней.

Третьим мужем Карины стал Иван Коробов. В 2015 году пара узаконила свои отношения, свадьба прошла в Москве в ресторане «Кино». Иван по образованию инженер, а позже получил диплом продюсера. Размышляя о своей личной жизни, Карина признавалась, что все время искала партнера, который был бы похож на ее отца.

Скандал с отцом из-за внебрачного сына



Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)


Несколько лет назад в семье Карины произошел громкий скандал, связанный с внебрачным сыном Спартака Мишулина. В 2017 году в жизни Карины появился человек, который заявил, что является ее братом по отцу. Актер Тимур Еремеев, известный по роли в сериале «Кухня», объявил себя внебрачным сыном звезды фильма «Белое солнце пустыни». Карина решительно отвергала обвинения в изменах своего отца. Однако ДНК-тест подтвердил, что Еремеев действительно является сыном Спартака Мишулина.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Карина не сдерживала эмоций: «Меня пнули в самое больное. Папа для меня — это святое». Эти события оказали на нее тяжелое воздействие, и у нее начались проблемы — она стала злоупотреблять алкоголем. Карина также пережила нервный срыв во время одного из шоу, где обсуждала конфликт с Еремеевым.

«Да, я не смогла совладать с собой. Моя эмоциональность взяла верх над разумом. Я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг, от того, что правду выворачивают наизнанку», — говорила она о своих переживаниях.

Карина Мишулина сейчас


Сейчас Карина Мишулина ведет спокойную жизнь и иногда принимает участие в съемках. Она выступает в антрепризных постановках.

«Я не хочу сидеть в театре, исполняя нелюбимые роли. Лучше уделю время своим детям, которые растут очень быстро, мужу и маме, перенесшей инсульт», — делится актриса.

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