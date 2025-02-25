«17 лет вместе»: Юлия Ковальчук опубликовала архивную фотографию с Алексеем Чумаковым в годовщину отношений

Жизнь Карины Мишулиной, дочери известного актера Спартака Мишулина, кардинально изменилась после того, как общественность узнала о его тайной связи, в результате которой родился внебрачный сын Тимур Еремеев. Эта новость стала шоком для Карины, и она не смогла принять своего брата, что вылилось в публичные истерики и скандалы. Как сейчас живут сводные брат и сестра расскажет «Радио 1».