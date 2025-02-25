«17 лет вместе»: Юлия Ковальчук опубликовала архивную фотографию с Алексеем Чумаковым в годовщину отношений

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук опубликовала в личном блоге архивное видео с певцом Алексеем Чумаковым в годовщину совместной жизни. Звезда показала снимок, который стоит у них дома в рамке.
«17 лет есть только ты и я. Ещё Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», – написала телеведущая.Фото: Instagram* @juliakovalchuk
Чумаков и Ковальчук женились в 2013 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь Амелия, а ещё через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают детей и не публикуют фотографии с ними в соцсетях. Как ранее отмечали Юлия и Алексей, это их принципиальная позиция, поскольку они не собираются «хайповать на детях».
Певица рассказывала, что часто ревнует мужа, но не показывает этого и не устраивает скандалов. Вместо этого она делает всё, чтобы Чумакову было хорошо рядом с ней.
Сам музыкант высказывался, что люди изменяют всегда, правда одни физически, а другие – ментально. Причём, чем строже контроль в семье, тем больше будет связей на стороне. В связи с этим, он не запрещает жене носить мини-платья и откровенные наряды и не понимает других мужчин, которые вводят какие-то ограничения.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова