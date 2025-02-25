Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков и Мия (фото: Instagram* @isxakov)
Бывший муж Полины Гагариной отметил 47-летие. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с семилетней дочерью Мией.
Певица и звёздный фотограф начали встречаться в 2013 году, а год спустя сыграли свадьбу. Через четыре года у них родилась дочь Мия. А спустя шесть лет брака Гагарина и Исхаков объявили о разводе.
Несмотря на разрыв, Полина рассказывала, что осталась в хороших отношениях с бывшим супругом. Дмитрий принимает активное участие в жизни и воспитании дочери, часто проводит с ней время.
Вчера Исхаков отпраздновал 47-летие и в день рождения опубликовал новый снимок с дочерью. На черно-белом кадре фотограф крепко обнимает девочку, которая в ответ улыбается и обнимает папу за шею.
Дмитрий Исхаков с дочерью Мией (фото: Instagram* @isxakov)
Юлия Пересильд сделала репорт этой фотографии и поздравила Дмитрия с днём рождения. Актриса, которая часто становится моделью Исхакова, заявила, что всегда остаётся в восторге от его снимков.
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*запрещён в РФ
Несмотря на разрыв, Полина рассказывала, что осталась в хороших отношениях с бывшим супругом. Дмитрий принимает активное участие в жизни и воспитании дочери, часто проводит с ней время.
Вчера Исхаков отпраздновал 47-летие и в день рождения опубликовал новый снимок с дочерью. На черно-белом кадре фотограф крепко обнимает девочку, которая в ответ улыбается и обнимает папу за шею.
Дмитрий Исхаков с дочерью Мией (фото: Instagram* @isxakov)
Юлия Пересильд сделала репорт этой фотографии и поздравила Дмитрия с днём рождения. Актриса, которая часто становится моделью Исхакова, заявила, что всегда остаётся в восторге от его снимков.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова