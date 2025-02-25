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Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков и Мия (фото: Instagram* @isxakov)

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков и Мия (фото: Instagram* @isxakov)

Бывший муж Полины Гагариной отметил 47-летие. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с семилетней дочерью Мией.
Певица и звёздный фотограф начали встречаться в 2013 году, а год спустя сыграли свадьбу. Через четыре года у них родилась дочь Мия. А спустя шесть лет брака Гагарина и Исхаков объявили о разводе.

Несмотря на разрыв, Полина рассказывала, что осталась в хороших отношениях с бывшим супругом. Дмитрий принимает активное участие в жизни и воспитании дочери, часто проводит с ней время.

Вчера Исхаков отпраздновал 47-летие и в день рождения опубликовал новый снимок с дочерью. На черно-белом кадре фотограф крепко обнимает девочку, которая в ответ улыбается и обнимает папу за шею.

Дмитрий Исхаков с дочерью Мией (фото: Instagram* @isxakov)

Юлия Пересильд сделала репорт этой фотографии и поздравила Дмитрия с днём рождения. Актриса, которая часто становится моделью Исхакова, заявила, что всегда остаётся в восторге от его снимков.

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*запрещён в РФ
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Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссёра
25 февраля 2025, 16:10

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.
Кустурица готовит автобиографическую картину о неснятом фильме про «Преступление и наказание», которая получит соответствующее название: «Как я не снял «Преступление и наказание». Режиссёр подчеркнул, что уже провёл переговоры с Борисовым и утвердил его на главную роль.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», – подчеркнул Эмир Кустурица.
Напомним, что ранее режиссёру не удалось снять фильм по мотивам романа Достоевского из-за возникших трудностей с адаптацией языка. Также Кустурица переживал, что ему не удастся передать мысли русского классика.

В документальном фильме, посвящённом несостоявшимся съёмкам, будут раскрываться переживания режиссёра по поводу неснятой экранизации.

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#россия
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«Усыпан бриллиантами, а сделан из золота»: Семенович назвала самый роскошный подарок, полученный на 8 марта
Анна Семенович назвала самые необычные подарки, которые ей делали на 8 марта
25 февраля 2025, 15:59

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала о самом необычном подарке, который ей преподнесли на 8 марта.
Так, по словам Семенович, поклонники часто баловали ее удивительными дорогими вещами. А однажды мужчина подарил ей микрофон.

«Он был усыпан бриллиантами, а сделан из золота», — уточнила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

После этого она купила еще один похожий микрофон.

Однако Семенович добавила, что был в ее жизни более необычный сюрприз от поклонника.

«Мне на 8 Марта однажды подарили коробку. Я была в гримерке, когда решила открыть, то из нее вылетели роскошные бабочки, внутри были цветы и пожелания. Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала», — рассказала Анна.

Что именно она потом сделала с подаренными бабочками, певица не уточнила.

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#человек
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Пила и грязно скандалила: дочь Мишулина так и не приняла его внебрачного сына Тимура Еремеева. Что актриса не смогла простить отцу?
25 февраля 2025, 15:45

Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь Карины Мишулиной, дочери известного актера Спартака Мишулина, кардинально изменилась после того, как общественность узнала о его тайной связи, в результате которой родился внебрачный сын Тимур Еремеев. Эта новость стала шоком для Карины, и она не смогла принять своего брата, что вылилось в публичные истерики и скандалы. Как сейчас живут сводные брат и сестра расскажет «Радио 1».

Карина Мишулина: детство и тесная связь с отцом


Карина появилась на свет 22 ноября 1979 года в Москве. Отец с самого раннего детства стал для нее очень значимым человеком.

«У нас была очень крепкая связь, я его искренне любила. Мне повезло расти в семье, где царила любовь и уважение между родителями», — делилась она.

Когда Карина подросла, отец предложил ей попробовать себя в актерском мастерстве. Она часто сопровождала своего отца на репетициях и спектаклях в Театре сатиры, где он работал. В возрасте двух лет она впервые вышла на сцену. Будучи дошкольницей, Карина успела поработать с такими выдающимися актерами, как Анатолий Папанов и Ольга Аросева, участвуя в постановках «Бег» и «Пеппи Длинный чулок». В 2000 году она окончила театральное училище имени Щепкина.

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Дебют Карины в кино состоялся в 2003 году в фильме «Прощальное эхо». Она также снималась в таких сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Физрук» и «Жуки». Карина призналась, что перед съемками откровенных сцен в «Физруке» испытывала неловкость — для нее сшили костюм телесного цвета, имитировавший обнаженное тело. В конце января 2024 года вышел сериал «Хамелеон», где она сыграла одну из главных ролей.

Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь дочери Мишулина


Что касается личной жизни, то Карина Мишулина впервые вышла замуж сразу после окончания театрального училища. Ее мужем стал коллега Олег Жуков, который был почти на 15 лет старше. По словам Карины, в тот период она была слишком молодой и наивной, воспринимая брак как игру. Супруги заключили брак тайно, и Карина вскоре сообщила родителям о своем решении. Однако семейная жизнь оказалась недолгой: муж накопил кредиты, проявлял агрессию и в конечном итоге бросил Карину и их дочь Кристину. В настоящее время девочка не общается с отцом.

Второй брак Карины также не увенчался успехом. Ее мужем стал актер и продюсер Владимир Мельников, который был на 20 лет старше актрисы. В этом браке у Мишулиной родилась дочь Полина, однако отношения распались, так как Владимир не смог принять наследницу Карины от предыдущих отношений и не проявил желания поддерживать связь с ней.

Третьим мужем Карины стал Иван Коробов. В 2015 году пара узаконила свои отношения, свадьба прошла в Москве в ресторане «Кино». Иван по образованию инженер, а позже получил диплом продюсера. Размышляя о своей личной жизни, Карина признавалась, что все время искала партнера, который был бы похож на ее отца.

Скандал с отцом из-за внебрачного сына



Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)


Несколько лет назад в семье Карины произошел громкий скандал, связанный с внебрачным сыном Спартака Мишулина. В 2017 году в жизни Карины появился человек, который заявил, что является ее братом по отцу. Актер Тимур Еремеев, известный по роли в сериале «Кухня», объявил себя внебрачным сыном звезды фильма «Белое солнце пустыни». Карина решительно отвергала обвинения в изменах своего отца. Однако ДНК-тест подтвердил, что Еремеев действительно является сыном Спартака Мишулина.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Карина не сдерживала эмоций: «Меня пнули в самое больное. Папа для меня — это святое». Эти события оказали на нее тяжелое воздействие, и у нее начались проблемы — она стала злоупотреблять алкоголем. Карина также пережила нервный срыв во время одного из шоу, где обсуждала конфликт с Еремеевым.

«Да, я не смогла совладать с собой. Моя эмоциональность взяла верх над разумом. Я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг, от того, что правду выворачивают наизнанку», — говорила она о своих переживаниях.

Карина Мишулина сейчас


Сейчас Карина Мишулина ведет спокойную жизнь и иногда принимает участие в съемках. Она выступает в антрепризных постановках.

«Я не хочу сидеть в театре, исполняя нелюбимые роли. Лучше уделю время своим детям, которые растут очень быстро, мужу и маме, перенесшей инсульт», — делится актриса.

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Нарастающая популярность звезды сериала «Нюхач» Кирилла Кяро: жизнь на две страны и скандал с Никитой Михалковым
25 февраля 2025, 15:35

Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)

Звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро по воле судьбы стал актером, и, несмотря на свой 50-летний возраст, актер все еще набирает популярность среди зрителей. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Кирилл Кяро появился на свет 24 февраля 1975 года в столице Эстонии — городе Таллин. Его родители не были связаны с миром искусства: отец работал капитаном дальнего плавания, а мать трудилась воспитателем в детском саду. Кирилл был многосторонним талантливым ребенком, а после школы по настоянию отца решил учиться на экономиста. Но по воле судьбы вступительные экзамены Кяро завалил и для развития речи и уверенности в себе записался в студию при Русском драматическом театре Таллина, где и нашел свое призвание.

Следующая попытка с поступлением в вуз была успешной, Кирилл Кяро стал студентом Щукинского училища. Получив диплом в 1999 году, актёр присоединился к труппе Московского драматического театра. Однако через два года он неожиданно вернулся в Эстонию и начал работать в Русском театре в Таллине.

Работа в кино


Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)

Дебют артиста в кино состоялся в 2002 году в короткометражном фильме «Избавление» (Эстония). После картины «Опера-2. Хроники убойного отдела», «Убойная сила-6», «Сыщики-5» и многие другие, в которых актер исполнял яркие, но второстепенные роли.

Популярность актёру принесла работа над сериалом «Нюхач». Этот телесериал завоевал невероятную популярность не только в России, но и в других странах: его приобрели более чем в 60 государствах. В этом фильме Кяро сыграл главную роль и был отмечен наградой от Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший актёр».

После такого успеха Кирилл Кяро стал чаще получать главные роли. Так в биографии артиста появились сериал «Эпидемия», «Пассажиры», «Спроси Марту», «Комплекс Бога».

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Скандал с Михалковым


Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)

В 2022 году Кирилл Кяро оказался в центре внимания из-за публичного конфликта с Никитой Михалковым. В одном из своих интервью актёр сказал, что не стал бы сотрудничать с этим известным режиссёром из-за разности во взглядах.

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», —цитирует слова актера издание news.ru.

В ответ Михалков признался, что не имел представления о существовании Кяро.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.

Чтобы разрешить конфликт, Кяро объяснил, что не хотел никого обидеть, а просто считает себя недостаточно талантливым для того, чтобы сниматься у Михалкова.

Как сейчас живет актер


Кирилл Кяро с дочерью (Фото: Instagram*@trubotshist)

Кирилл Кяро в настоящее время живет в Эстонии с гражданской женой, актрисой Юлией Дузь, и маленькой дочкой Мирой. Артист нечасто видится с родными, поскольку его рабочий график предполагает большое количество времени съемок в России. В последнее время Кяро всё больше привлекает внимание как актёр, но его подход к работе остаётся неизменным, он тщательно готовится к каждой роли.

В 2025 году в производстве находятся более 10 картин с участием Кяро. Зрители вскоре увидят картины «Берлинская жара», «Константинополь», «Циники» и «Что-то положительное» с Кириллом Кяро в главной роли.

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«Я жил в аду»: уличённый в изменах Арай Чобанян высказался о разводе с Ириной Пинчук
25 февраля 2025, 15:30

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)

Арай Чобанян высказался о конфликте с супругой Ириной Пинчук. Звезда «Дома-2» узнала об изменах мужа и объявила о разводе после шести лет совместной жизни.
«Наверное, люди свой день рождения ждут меньше, чем сторис в этом аккаунте... Последние две недели я жил в аду, и мне казалось, что я уже ко всему готов, я стрессоустойчивый... Но вчерашний пост Иры – это фаталити, я просто рухнул», – написал Чобанян.
Сейчас бывший участник реалити-шоу пытается взывать к сочувствию, однако многие знаменитости, узнав об изменах Чобаняна, поддержали Пинчук.

Напомним, что ​на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки ​с девушками. ​Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе. Позже, успокоившись, она пожалела о своих словах и заявила, что будет ждать доказательств ​верности своего супруга. Но, судя по всему, Арай не смог привести аргументы в свою защиту, ​и ​вчера Ирина поставила точку в их отношениях.

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