«Где-то всплакнула Ковальчук»: Алексея Чумакова заметили в объятиях другой

Алексей Чумаков (Фото: соцсети)
Звёздный дуэт Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова всегда считался одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время поклонники подозревают, что в их союзе не всё благополучно.
Супруги вместе уже 17 лет, они воспитывают двух дочерей — Амелию и Алисию. Пара всегда старалась не привлекать к себе излишнего внимания, избегала нездоровых слухов и сплетен о своей жизни. Это давало повод считать, что у них всё хорошо. Алексей не скрывал, сто у них, как и во всякой семье, бывают кризисы, но они преодолевают их вместе с Юлией. Теперь он дал повод Ковальчук усоомниться в верности супруга.
Накануне в микроблоге певицы Элины Чаги появилась видеозапись её зажигательных танцев с Алексеем Чумаковым. Артисты исполняли песню дуэтом, а Алексей нежно и страстно прижимал к себе партнёршу, не выпуская из руки микрофона.
«Это было не просто смело, это было ппц как смело», — многозначительно подписала ролик Элина
Поклонники и подписчики не могли пройти мимо такого прозрачного намёка и тут же сделал выводы. Некоторые ехидно отметили, что у Чумакова проснулись мужские инстинкты. Другие напомнили о жене, резонно предположив, что она не слишком обрадуется таким танцам.
«Спели красиво, а вот поступили — не очень», — написал один из пользователей.
Возможно, в семье наступил как раз один из тех кризисов, о которых ранее говорил Алексей. Поклонники артистов надеются, что он будет разрешать его, как и ранее, с супругой, а не в объятиях другой женщины. Недавно в одном из интервью Юлия вдруг заговорила о том, какими бы хотел видеть свои похороны.
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