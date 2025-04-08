17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Полина Аксенова поделилась закулисным снимком, где призналась, что чувствует себя настоящей стюардессой.
Её мама, телеведущая Дана Борисова, давно не скрывает своей приверженности к косметологии и эстетической хирургии. Звезда утверждает, что в стремлении сохранить красоту ей помогают все достижения современной медицины. Воспринимая себя как прогрессивную и внимательную мать, Дана не стала возражать, когда 17-летняя Полина захотела прибегнуть к пластической операции.
Телеведущая признается: ей самой никогда не нравилась природная форма носа дочери — по её словам, небольшая горбинка «перекрывала» остальную привлекательность Полины.
Ринопластику Полина сделала в марте, а процесс восстановления прошёл на удивление быстро. Она осталась довольна результатом и с радостью смотрит на своё отражение в зеркале.
С новой внешностью пришла и внутренняя уверенность: недавно юная Полина показала фото с бэкстейджа в игривом образе. Она выпрямила волосы и сделала лёгкий макияж. Для съёмки Полина выбрала светло-голубую рубашку, объёмный серый пиджак, чёрную мини-юбку и завершила лук чёрной береткой. Фото в зеркале было сделано прямо во время съёмочного процесса — и, судя по реакции подписчиков, образ пришёлся им по душе.
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Телеведущая признается: ей самой никогда не нравилась природная форма носа дочери — по её словам, небольшая горбинка «перекрывала» остальную привлекательность Полины.
«Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, слегка вздернутый вверх», — говорила Борисова.
Ринопластику Полина сделала в марте, а процесс восстановления прошёл на удивление быстро. Она осталась довольна результатом и с радостью смотрит на своё отражение в зеркале.
Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)
С новой внешностью пришла и внутренняя уверенность: недавно юная Полина показала фото с бэкстейджа в игривом образе. Она выпрямила волосы и сделала лёгкий макияж. Для съёмки Полина выбрала светло-голубую рубашку, объёмный серый пиджак, чёрную мини-юбку и завершила лук чёрной береткой. Фото в зеркале было сделано прямо во время съёмочного процесса — и, судя по реакции подписчиков, образ пришёлся им по душе.
«Все говорят "француженка", а мне кажется, стюардесса», — отметила дочь Борисовой.
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Дайана Хусинова