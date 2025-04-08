Пять лучших фото молодой супруги Овечкина

Анастасия и семья (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
В социальных сетях 31-летняя супруга Александра Овечкина Анастасия Овечкина (Шубская) открыто показывает свою жизнь подписчикам.
Девушка публикует фотографии семьи. Фотографии отражают обычную жизнь Анастасии и ее детей и мужа, где царит любовь.
Девушка не упускает шанса показать свою отличную фигуру в купальнике.
Подписчики всегда радуются новым фотографиям Анастасии с семьёй и замечают какая она крепкая и счастливая.
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Девушка не упускает шанса показать свою отличную фигуру в купальнике.
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Подписчики в социальных сетях замечают, что девушка очень похожа на своих родителей: актрису Веру Глаголеву и бизнесмена Кирилла Шубского. В 2017 году от тяжёлого заболевания умирает мама, но отец поддерживает тёплые отношения с дочерью. Он тесно подружился с зятем, прилетает на его игры и поддерживает его. Фанаты девушки восхищаются ее красотой и обаянием и не могут поверить, что она родила двух детей.
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Подписчики всегда радуются новым фотографиям Анастасии с семьёй и замечают какая она крепкая и счастливая.
Анастасия с семьёй (Фото/Instagram* nastyahubskaya)*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Дарья Филинова