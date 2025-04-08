Бьянка показала как выглядит грудь после операции по уменьшению

Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)
В конце марта певица Бьянка решилась на пластическую операцию, в ходе которой уменьшила грудь с шестого размера. Хотя сама певица утверждает, что ее грудь ее устраивала, она испытывала определенные неудобства. Операцию она провела перед поездкой на Сейшелы, где сейчас наслаждается отдыхом. На своих пляжных фотографиях, которые она опубликовала в сети, можно отчетливо увидеть результат операции.
Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)
В прошлом году Бьянка также обратилась к пластическим хирургам, чтобы избавиться от лишних килограммов, которые, по ее мнению, вызывали дискомфорт. Она набрала вес из-за гормонального сбоя, а после отдыха на Бали, Пхукете и во Вьетнаме ее вес достиг 90 килограммов. После операции певица поделилась, что стоимость процедуры составила примерно три миллиона рублей.
Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)
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