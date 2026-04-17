24-летний сын Натальи Водяновой опубликовал редкое фото с избранницей

24-летний сын Натальи Водяновой Лукас Портман показал редкое фото с возлюбленной
Старший сын Натальи Водяновой, 24-летний Лукас Портман, впервые за долгое время показал публике свою девушку Эрин.
В личном блоге молодой человек опубликовал романтичный снимок — пара парит на воздушном шаре. Кадр он приурочил к дню рождения возлюбленной, нежно назвав её «Бао Бао». По информации СМИ, Лукас и Эрин встречаются уже около двух лет.
«С днём рождения, самая красивая, добрая и творчески одарённая Бао Бао! Я бесконечно благодарен тебе и с нетерпением жду, когда мы снова вместе взлетим над облаками», — написал наследник модели.
Лукас Портман родился в декабре 2001 года в браке Натальи Водяновой с британским аристократом Джастином Портманом. У экс-пары также есть двое общих детей — дочь Нева и сын Виктор. С 2011 года модель состоит в отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно, официально они поженились в 2020-м. Супруги воспитывают двоих сыновей — Максима и Романа.