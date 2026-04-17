24-летний сын Натальи Водяновой опубликовал редкое фото с избранницей

24-летний сын Натальи Водяновой Лукас Портман показал редкое фото с возлюбленной

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Старший сын Натальи Водяновой, 24-летний Лукас Портман, впервые за долгое время показал публике свою девушку Эрин.





В личном блоге молодой человек опубликовал романтичный снимок — пара парит на воздушном шаре. Кадр он приурочил к дню рождения возлюбленной, нежно назвав её «Бао Бао». По информации СМИ, Лукас и Эрин встречаются уже около двух лет.





«С днём рождения, самая красивая, добрая и творчески одарённая Бао Бао! Я бесконечно благодарен тебе и с нетерпением жду, когда мы снова вместе взлетим над облаками», — написал наследник модели.

Лукас Портман с девушкой Эрин (Фото: Instagram*/lucas_portman)



