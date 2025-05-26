Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака

Наталья Водянова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Модель Наталья Водянова появилась на публике в итальянском Риме с сыном Лукасом, которого родила в браке с британским бизнесменом Джастином Портманом. Как пишут бьюти-обозреватели, Лукас редко выходит в свет.
На открытии выставки и гала-ужине фонда Valentino Наталья появилась в вечернем красно-черном наряде с открытыми плечами и с распущенными волосами. Образ дополнили часы и кулон. Губы Водянова накрасила красной помадой.
Сейчас модель в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года, а брачный союз был заключен в 2020-м. У знаменитостей появились сыновья Максим и Роман.
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Никита Кротов