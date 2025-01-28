«Мешки под глазами!»: Наталья Водянова удивила уставшим видом на неделе моды в Париже

Алексей Панин* — известный российский актёр, который покинул страну ещё до начала специальной военной операции на Украине. С тех пор его имя не раз всплывало в заголовках скандальных новостей. Артист получил статус иностранного агента, а также оказался под угрозой ареста в России. Как складывается его жизнь сейчас и в какие громкие истории он успел попасть, расскажет «Радио 1».