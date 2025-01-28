«Мешки под глазами!»: Наталья Водянова удивила уставшим видом на неделе моды в Париже

Наталья Водянова (Фото: соцсети)
42-летняя супермодель Наталья Водянова появилась в Париже на неделе моды в белом платье, пальто молочного цвета и ботильонах на каблуках. Звезда сделала натуральный макияж, который не смог скрыть ее уставший вид.
Появление пока ещё не вышедшей в тираж модели наиболее точно прокомментировали авторы телеграм-канала «Самые СЛИВки».
Наталья Водянова – мать пятерых детей. Трое старших родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом. После развода с ним Наталья начала встречаться с Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana, наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy. Поженилась пара в 2020 году, у них двое детей.
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«Наталья Водянова на "Неделе моды" в Париже с мешками под глазами и кринжовыми каблуками. И все равно красотка», — написали то ли почитатели, то л хулители.
Наталья Водянова – мать пятерых детей. Трое старших родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом. После развода с ним Наталья начала встречаться с Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana, наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy. Поженилась пара в 2020 году, у них двое детей.
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Александр Бойцов