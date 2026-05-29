39-летняя Елена Перминова рассказала о начале «новой жизни»
Елена Перминова решилась на брекеты после многих лет сомнений
Елена Перминова призналась подписчикам, что наконец решилась на установку брекетов. По словам модели, она долго откладывала этот шаг и надеялась исправить проблему более комфортными методами — например, элайнерами.
Однако специалисты убедили Елену Перминову, что в её случае необходима именно брекет-система. Модель призналась, что переживала не только из-за возможной боли, но и из-за внешнего вида.
«Настал тот день, который я оттягивала много лет. Еду ставить брекеты! Боюсь за эстетику, за ощущения, за боль в первые дни», — поделилась знаменитость в своём Telegram-канале.После визита к ортодонту Елена Перминова показала результат и рассказала, что привыкание оказалось непростым. По прогнозам врачей, носить конструкцию ей придётся около двух с половиной лет.