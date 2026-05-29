«Что-то не поделили»: Ярушин вспомнил судебный спор с Инстасамкой после кавера Mia Boyka
Стас Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой, который разгорелся после исполнения её трека «За деньги — да» в шоу «МузLoft». Подробностями артист поделился в шоу «Кстати».
По словам Стаса Ярушина, изначально сторона певицы требовала компенсацию в размере двух миллионов рублей, однако суд в итоге постановил выплатить 500 тысяч.
«Они хотели два миллиона, но не получилось. Получилось 500 тысяч — за то, что в проекте Mia Boyka захотела спеть её песню. Я так понимаю, что девчонки между собой что-то не поделили. А в итоге виноватым оказался я», — рассказал артист.При этом Стас Ярушин признал, что с юридической точки зрения претензии были обоснованными. По его словам, использование композиции действительно произошло без необходимых прав.
Напомним, конфликт начался после того, как Mia Boyka исполнила кавер на хит Инстасамки в одном из выпусков «МузLoft». Видео быстро стало вирусным, а многие пользователи соцсетей заявили, что версия Mia Boyka получилась даже ярче оригинала.