«Что-то не поделили»: Ярушин вспомнил судебный спор с Инстасамкой после кавера Mia Boyka

Стас Ярушин рассказал о конфликте с Инстасамкой из-за её песни

Стас Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой, который разгорелся после исполнения её трека «За деньги — да» в шоу «МузLoft». Подробностями артист поделился в шоу «Кстати».





По словам Стаса Ярушина, изначально сторона певицы требовала компенсацию в размере двух миллионов рублей, однако суд в итоге постановил выплатить 500 тысяч.





«Они хотели два миллиона, но не получилось. Получилось 500 тысяч — за то, что в проекте Mia Boyka захотела спеть её песню. Я так понимаю, что девчонки между собой что-то не поделили. А в итоге виноватым оказался я», — рассказал артист.