Деми Мур дала показания по делу об опеке над внучкой Луэттой

29 мая 2026, 21:32

Деми Мур выступила против бывшего партнёра дочери в суде

Деми Мур (Фото: Instagram* / @demimoore)

Деми Мур дала показания в рамках судебного разбирательства, связанного с опекой над её трёхлетней внучкой Луэттой — дочерью Румер Уиллис и музыканта Дерека Ричарда Томаса.





Согласно документам, оказавшимся в распоряжении The Daily Mail, 63-летняя актриса рассказала о напряжённой атмосфере в отношениях пары ещё во время беременности. По словам Деми Мур, её дочь испытывала сильный стресс из-за поведения партнёра и жаловалась на отсутствие поддержки с его стороны.



Особое внимание в показаниях актриса уделила событиям после домашних родов. Деми Мур утверждает, что на следующий день после появления ребёнка Томас ворвался в комнату, где она вместе с дочерью Скаут Уиллис помогала с уборкой, и начал агрессивно возмущаться их присутствием.





«Она часто говорила, что не получает от Дерека никакой поддержки и чуткости. Я слышала, как он ругал её за то, что мы пришли якобы без его разрешения», — приводит слова актрисы издание.