«Ты с ума сошел?!»: Газманов вспомнил, как хит «Морячка» рассорил его с Киркоровым
Народный артист РФ Олег Газманов вспомнил давний конфликт с Филиппом Киркоровым, который нарушил авторские права и пел одну из его самых известных композиций. Об этом пишет «Звездач».
Причиной конфликта стал хит Газманова «Морячка». В какой-то момент Киркоров на своих концертах начал исполнять этот трек без разрешения, что вызвало недовольство автора.
«Я услышал, что он начал ее петь где‑то на гастролях. Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!" Я тогда рассердился на него, и он перестал ее петь», — поделился Газманов.
Со временем музыканты уладили разногласия при личной встрече. Позже Киркоров даже исполнил «Морячку» на дне рождения Газманова. Тот в свою очередь добавил номеру юмора, выйдя на сцену на ходулях из‑за разницы в росте с коллегой.