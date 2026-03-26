«Ты с ума сошел?!»: Газманов вспомнил, как хит «Морячка» рассорил его с Киркоровым

26 марта 2026, 05:22

Газманов рассказал о конфликте с Киркоровым из-за песни «Морячка»

Народный артист РФ Олег Газманов вспомнил давний конфликт с Филиппом Киркоровым, который нарушил авторские права и пел одну из его самых известных композиций. Об этом пишет «Звездач».





Причиной конфликта стал хит Газманова «Морячка». В какой-то момент Киркоров на своих концертах начал исполнять этот трек без разрешения, что вызвало недовольство автора.



«Я услышал, что он начал ее петь где‑то на гастролях. Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!" Я тогда рассердился на него, и он перестал ее петь», — поделился Газманов.