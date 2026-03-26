«Это сбой»: Блогер Инна Комбарова откровенно рассказала о пережитой онкологии

26 марта 2026, 10:43

Блогер Инна Комбарова сообщила о рецидиве рака и курсе лучевой терапии

Инна Комбарова (Фото: Instagram* @innakombarova)

Автор Telegram-канала «Мамкина модница» блогер Инна Комбарова откровенно заговорила об онкологии. В опубликованном посте она призналась, что пару лет назад врачи обнаружили у неё рак груди и метастазы.





Девушка открыто рассказала о заболевании: она считает, что это поможет другим. Недавно подписчики узнали о лечении Комбаровой и решили, что произошёл рецидив.



Инна проходит курс лучевой терапии. Она сообщила, что впервые пережила эпилептический припадок. Врачи провели обследование и обнаружили затемнение в области головного мозга.

«Если ты заболела, кажется, что тебя прокляли, что говорить об этом стыдно. Но это не стыдная болезнь, и ею нельзя заразиться, это просто сбой организма. Почему я не ходила на обследования? Да потому, что говорить о раке не принято, никто из моих знакомых не рассказывал свою историю, пока не узнал мою», — заявила блогер.