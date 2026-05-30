63-летний актёр Евгений Дятлов женился в четвёртый раз
63-летний актёр Евгений Дятлов заключил брак со своей возлюбленной Дарьей Травниковой. Новоиспечённые супруги опубликовали кадры после регистрации брака в своих соцсетях.
Известно, что Дарья работает директором артиста. Для церемонии невеста выбрала элегантное кружевное платье и букет белых калл. Жених остановился на классическом костюме с белой рубашкой.
Торжественная регистрация прошла во Дворце бракосочетания № 2. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары. После официальной части молодожёны отправились отмечать событие на праздничном банкете.
Отношения Дятлова и Травниковой обсуждались несколько лет. В начале 2023 года появилась информация о разводе артиста с третьей супругой — Юлией Джербиновой. Евгений Дятлов прожил с ней в браке более 15 лет.
