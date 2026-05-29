Похудевшая на 25 кг звезда «Интернов» призналась, что алкоголь ей больше не нужен
Актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», рассказала об отказе от алкоголя. Об этом она сообщила в эфире шоу «Кстати».
Артистка призналась, что полностью перестала употреблять алкогольные напитки.
«К сладкому тяга не прошла, а прошла к алкоголю. Не хочется даже. Ещё я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Я перестала пить», — поделилась Пермякова.Известно, что за последние годы звезда похудела на 25 килограммов. Она начала этот путь в январе 2025 года с визита к эндокринологу. Врач выписал ей препарат для контроля аппетита. При этом Светлана подчёркивает, что не прибегала к строгим диетам и изнурительным тренировкам.
