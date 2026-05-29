Клип SHAMAN могут удалить после жалоб иноагентов

29 мая 2026, 20:45

Юрист Колоколов допустил иски против SHAMAN из-за образов иноагентов в клипе

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Юрист Евгений Колоколов сообщил, что медийные личности, образы которых появились в клипе SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), имеют право подать иск против исполнителя. Об этом он заявил изданию «Абзац».





Колоколов уточнил, что с точки зрения закона ключевое значение имеет не статус иностранного агента, а статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. Эта норма разрешает использовать изображение гражданина только с его согласия.

«Исключения узкие. Например, съёмка в публичном месте, если конкретный человек не является основным объектом использования. Если в клипе лица показаны как самостоятельный визуальный образ без разрешения, они вправе обратиться в суд», — объяснил эксперт.