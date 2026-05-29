Клип SHAMAN могут удалить после жалоб иноагентов
Юрист Колоколов допустил иски против SHAMAN из-за образов иноагентов в клипе
Юрист Евгений Колоколов сообщил, что медийные личности, образы которых появились в клипе SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), имеют право подать иск против исполнителя. Об этом он заявил изданию «Абзац».
Колоколов уточнил, что с точки зрения закона ключевое значение имеет не статус иностранного агента, а статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. Эта норма разрешает использовать изображение гражданина только с его согласия.
«Исключения узкие. Например, съёмка в публичном месте, если конкретный человек не является основным объектом использования. Если в клипе лица показаны как самостоятельный визуальный образ без разрешения, они вправе обратиться в суд», — объяснил эксперт.По словам юриста, Дронов может столкнуться с требованиями удалить клип из публичного доступа, запретить его дальнейшее распространение, выплатить компенсацию морального вреда и возместить судебные издержки.