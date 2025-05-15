85-летняя актриса Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
85-летняя актриса Галина Польских сообщила о болезни. Об этом информирует «Абзац».
Народная артистка РСФСР не стала раскрывать подробности своего недуга, однако указала на повышенную температуру.
Напомним, Галина Польских снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Дикая собака Динго» и других. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».
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«Я болею. Сейчас не могу, у меня температура, болею. Ко мне сейчас придет врач», — рассказала актриса.
Напомним, Галина Польских снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Дикая собака Динго» и других. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».
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Екатерина Коршунова