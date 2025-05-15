Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб

Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб

Вера Васильева отдала мошенникам 215 тыс. руб.
Вера Васильева (Фото: Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии/muzcomedy.ru)

Вера Васильева (Фото: Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии/muzcomedy.ru)

Сумму в 215 тысяч рублей отдала мошенникам народная артистка России Вера Васильева. Как пишет «Пятый канал», аферисты представились «правоохранителями», а потом обвинили женщину в финансировании ВСУ.
По информации канала, Васильевой пришло сообщение с незнакомого номера, мужчина на другом конце провода назвался бывшим руководителем Веры Сергеевны. В результате женщина поверила, что на ее прошлой работе прошла проверка, при которой выяснилось, что у нее незаконный доход. Аферист добавил, что Васильевой интересовались «сотрудники ФСБ».

Позже так называемый «сотрудник полиции» снова позвонил Вере Сергеевне, сообщив об уголовном деле против нее за финансирование ВСУ. Затем с ней говорил некий Илья, который назвался куратором «операции». Злоумышленник убедил артистку перевести все деньги на «безопасный счет».

Читайте также:

Мария Погребняк защитила Виталия Гогунского после его высказывания про женщин

Стало известно, сколько Мария Кожевникова потратила на отдых

«Это болгаро-русская поп-икона!»: ведущий американского шоу Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#мошенники
#новости
Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с подросшими дочерьми
15 мая 2025, 15:50

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с тремя дочерьми Софией-Каролиной, Марией и Евой, передает «7Дней.ru».
Артист с семьей посетил фестиваль патриотического кино «Малая Земля». На красной дорожке он появился вместе с супругой Кристиной, а также тремя подросшими наследницами. По словам 47-летнего Петренко, для девочек появление на публике стало большим событием.

Омрачило выход в свет только состояние самого актера. Он признался, что заболел.

Напомним, у Игоря Петренко также есть сыновья от коллеги Екатерины Климовой.

Читайте также:

«Воспитаны они неплохо»: Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой

«Мне было страшно»: чего боялась Екатерина Климова во время беременности

Екатерина Климова показала детей от разных браков в фотосессии ко Дню Победы
#кино
#спектакль
#дети
#брак
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Плюс ещё один страх в мою копилку»: Оксана Самойлова рассказала, из-за чего попала в больницу
15 мая 2025, 15:34

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, сообщила, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после ночного приступа сильного кашля. По её словам, приступ не прекращался, что заставило её срочно отправиться в больницу.
«Приезжаю, меня осматривают, делают несколько уколов противоотёчных и противовоспалительных. В итоге — у меня острый ларингит, который спровоцировал стеноз гортани. Плюс ещё один страх в мою копилку: гортань реально может отечь и сузиться»», — рассказала Самойлова.

Кроме того, она предостерегла, что если если начинается продолжительный сухой, лающий кашель — это может быть именно так, как у нее.

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Читайте также:

Певица Екатерина Шаврина пропала после смерти сына в тюрьме

85-летняя актриса Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия

«Мне плевать на серую массу»: Волочкова высказалась о хейтерах

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#страх
#болезни
#больницы
#певец
#рэп
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Екатерина Шаврина пропала после смерти сына в тюрьме
15 мая 2025, 15:11

Екатерина Шаврина (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

После известия о смерти сына в тюрьме певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь.
Григорий Шаврин, отбывавший наказание за хранение наркотиков, скончался в колонии во Владимирской области несколько дней назад. С тех пор, как сообщает mk.ru, артистка не отвечает на звонки — даже близкие друзья не могут связаться с ней.

Диктор Владимир Березин, близкий знакомый Шавриной, рассказал, что подобная реакция — это тактика певицы. По его словам, в трудные моменты она предпочитает уединение.

«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было тоже самое. Я ей звонил, думал, скажу: "Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать". Но она не сняла трубку», — отметил он.

Березин также подчеркнул, что, несмотря на сложности в судьбе сына, отношения между Екатериной и Григорием были тёплыми.

Читайте также:

Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб

«Он человек с сильным характером»: Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым

«Она тряслась от волнения»: Надежда Бабкина призналась, что не хотела петь с Бузовой
#трагедия
#наказание
#певица
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
85-летняя актриса Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия
85-летняя актриса Галина Польских рассказала о болезни и повышенной температуре
15 мая 2025, 15:10

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

85-летняя актриса Галина Польских сообщила о болезни. Об этом информирует «Абзац».
Народная артистка РСФСР не стала раскрывать подробности своего недуга, однако указала на повышенную температуру.

«Я болею. Сейчас не могу, у меня температура, болею. Ко мне сейчас придет врач», — рассказала актриса.

Напомним, Галина Польских снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Дикая собака Динго» и других. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».

Читайте также:

Проклятье или расплата за измены: злой рок преследует Галину Польских и ее родных, трагическая история семьи

В Москве госпитализирована актриса Галина Польских

Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб
#температура
#врач
#актриса
#люди
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне плевать на серую массу»: Волочкова высказалась о хейтерах
Волочкова вспомнила об унижениях и оскорблениях в балетной школе
15 мая 2025, 15:02

Фото: iStock/abezikus

Анастасия Волочкова призналась, что начала сталкиваться с хейтом ещё в балетной школе, но, несмотря на это, стала знаменитой.
«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Несмотря на всё это, Волочкова стала знаменитой на весь мир балериной. Теперь же она и вовсе не обращает внимания на критику в свою сторону, тем не менее артистка порой вынуждена закрывать комментарии в своих соцсетях, чтобы не дать возможности недоброжелателям оскорблять ее.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело — сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», — добавила отметила прима.

Читайте также:

«Притягивает приспособленцев»: сваха Осипова рассказала, какой мужчина нужен Волочковой

Дочь Волочковой привезла новоиспечённого мужа в особняк матери на Рублёвке

«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы
#дело
#море
#жизнь
#мужчина
#педагоги
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате