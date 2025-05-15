Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб

Вера Васильева (Фото: Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии/muzcomedy.ru)
Сумму в 215 тысяч рублей отдала мошенникам народная артистка России Вера Васильева. Как пишет «Пятый канал», аферисты представились «правоохранителями», а потом обвинили женщину в финансировании ВСУ.
По информации канала, Васильевой пришло сообщение с незнакомого номера, мужчина на другом конце провода назвался бывшим руководителем Веры Сергеевны. В результате женщина поверила, что на ее прошлой работе прошла проверка, при которой выяснилось, что у нее незаконный доход. Аферист добавил, что Васильевой интересовались «сотрудники ФСБ».
Позже так называемый «сотрудник полиции» снова позвонил Вере Сергеевне, сообщив об уголовном деле против нее за финансирование ВСУ. Затем с ней говорил некий Илья, который назвался куратором «операции». Злоумышленник убедил артистку перевести все деньги на «безопасный счет».
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Позже так называемый «сотрудник полиции» снова позвонил Вере Сергеевне, сообщив об уголовном деле против нее за финансирование ВСУ. Затем с ней говорил некий Илья, который назвался куратором «операции». Злоумышленник убедил артистку перевести все деньги на «безопасный счет».
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Никита Кротов