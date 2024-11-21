Проклятье или расплата за измены: злой рок преследует Галину Польских и ее родных, трагическая история семьи

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Народная артистка России Галина Польских отмечает 85-летие 27 ноября. Актриса завоевала любовь нескольких поколений зрителей благодаря своим ролям в таких фильмах как: «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Любить по-русски» и многих других. Мало кто знает, что знаменитой артистке пришлось пережить в молодости. О страшных ошибках и злом роке Польских расскажет «Радио 1».
Тяжелое детство Галины Польских
Галина не помнит своего отца. Он погиб в 1942 году во время боев под Воронежем в годы Великой Отечественной войны. Позже, восьмилетней девочкой, она осталась без матери, которая умерла от туберкулеза. Галина стала полной сиротой: её старшего брата Виктора забрали к бабушке по отцовской линии, а саму Галину собирались отправить в детский дом. Некоторое время она жила у соседки, после чего её забрала родственница.
Девочка усердно училась и планировала поступать в техникум, но судьба решила иначе. Однажды, случайно проехав свою остановку на троллейбусе, Польских оказалась возле киноинститута. Втайне она любила театр и не смогла удержаться от того, чтобы заглянуть внутрь. Выдав вахтерше всю свою историю как на духу и тронув её, Галина получила подсказку о том, как произвести впечатление на приемную комиссию. Всего через месяц она стала студенткой ВГИКа.
Разрушение семьи и смерть мужа
С первых дней за привлекательной блондинкой начали ухаживать поклонники. Один из них, будущий кинорежиссер Фаик Гасанов, проявлял особенно яркие чувства. Молодой азербайджанец покорил бедную сироту своими романтичными жестами и постоянной заботой. Узнав о её мечтах, щедрый жених исполнил три заветных желания: купил билеты на самолет, показал море и подарил красное пальто. Свадьбу сыграли после первого курса, и Галина, взяв академический отпуск, улетела с мужем в Баку. Через год у них родилась дочь Ирада.
Успех в карьере вскружил актрисе голову. Девушка из коммуналки мгновенно стала известной. Во время съемок в неё влюбился второй режиссер фильма, 30-летний Станислав Чаплин. Забыв о муже и ребенке, молодая актриса ответила ему взаимностью. Фаик Гасанов узнал обо всем и прилетел к супруге на съемки. Несмотря на свой пылкий характер, он не стал устраивать сцен, а сказал Галине, что прощает её и просит вернуться в семью.
Однако Гасанов испытывал сильную ревность. Чтобы справиться с личными и профессиональными неудачами, он начал злоупотреблять алкоголем. Супруги практически не общались: он сидел дома, безуспешно искал работу и пил с друзьями, в то время как Польских была погружена в мир киноплощадок, съемок и проб. Когда они пересекались в квартире, неизменно вспыхивали скандалы.
В 1967 году Гасанов уехал в Одессу. Отчаявшись восстановить любовь в семье, он завел роман с другой девушкой.
Позже Польских сообщили – ее муж трагически погиб.
Фаик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с разъярённым супругом своей кратковременной возлюбленной. В панике он выбежал из кафе на улицу и попал под трамвай, в результате чего потерял обе ноги и скончался от сильной кровопотери.
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Неудачное второе замужество
Спустя год после этой трагедии на съемках фильма «Баллада о комиссаре» Галина Польских встретила Александра Сурина, сына директора «Мосфильма» и талантливого режиссера. Казалось, что ей вновь повезло: обаятельный и статусный партнёр обещал ей лучшие роли в самых знаковых фильмах. Ради неё Сурин даже развёлся с женой. Страстный роман быстро привёл к свадьбе. Семейная жизнь с самого начала оказалась сложной, во многом из-за беременности. Кроме того, свекровь не приняла невестку и постоянно упрекала её, что приводило к постоянным скандалам. Муж не заступался за Галину, и медовый месяц оказался полон слёз. В конце концов, она не выдержала и вернулась в коммунальную квартиру.
Из роддома Галина вышла с новорождённой дочкой Машей, уже будучи разведённой.
Галина Польских в молодости (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)
Трагедия внука Галины Польских
В 1992 году Галина Польских стала бабушкой: её младшая дочь Маша вышла замуж за ливанца и подарила ему сына. Мальчика назвали Филиппом Шеббо. До пяти лет его воспитывала звёздная бабушка, пока родители жили за границей. Но когда Филиппу исполнилось 19 лет, в семье произошла трагедия: молодой человек не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник.
Его доставили в больницу с множественными переломами и сильной кровопотерей. Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать его состояние не удалось, и в конечном итоге пациенту пришлось ампутировать ногу. Актриса до сих пор испытывает чувство вины за ужасную трагедию. Оказывается, именно она подарила мальчику мотоцикл. И незадолго до этого ей сообщали о проблемах с колесом транспортного средства, но тогда ей показалось, что это несущественная проблема.
Поклонники Польских и ее коллеги по сцене стали замечать: актрису преследует злой рок. Многие считали, что так артистка расплачивается за измены мужу, другие предполагали, что имеет место проклятие по мужской линии.
Даже если не верить в суеверия, трудно не заметить параллели в трагической судьбе мужа и внука Польских. Оба они получили серьезные травмы в молодом возрасте в результате автокатастрофы, причем в обоих случаях пострадали ноги, что привело к ампутации. К счастью, Филипп не повторил судьбу своего деда полностью. Он выжил и благодаря современному протезу смог восстановить свою жизнь.
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Несмотря на свой почтенный возраст, 85-летняя Галина Польских продолжает активно сниматься в кино. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».
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