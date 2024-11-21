Проклятье или расплата за измены: злой рок преследует Галину Польских и ее родных, трагическая история семьи

Народная артистка России Галина Польских отмечает 85-летие 27 ноября. Актриса завоевала любовь нескольких поколений зрителей благодаря своим ролям в таких фильмах как: «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Любить по-русски» и многих других. Мало кто знает, что знаменитой артистке пришлось пережить в молодости. О страшных ошибках и злом роке Польских расскажет «Радио 1».