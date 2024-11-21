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Проклятье или расплата за измены: злой рок преследует Галину Польских и ее родных, трагическая история семьи

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народная артистка России Галина Польских отмечает 85-летие 27 ноября. Актриса завоевала любовь нескольких поколений зрителей благодаря своим ролям в таких фильмах как: «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Любить по-русски» и многих других. Мало кто знает, что знаменитой артистке пришлось пережить в молодости. О страшных ошибках и злом роке Польских расскажет «Радио 1».

Тяжелое детство Галины Польских


Галина не помнит своего отца. Он погиб в 1942 году во время боев под Воронежем в годы Великой Отечественной войны. Позже, восьмилетней девочкой, она осталась без матери, которая умерла от туберкулеза. Галина стала полной сиротой: её старшего брата Виктора забрали к бабушке по отцовской линии, а саму Галину собирались отправить в детский дом. Некоторое время она жила у соседки, после чего её забрала родственница.



Девочка усердно училась и планировала поступать в техникум, но судьба решила иначе. Однажды, случайно проехав свою остановку на троллейбусе, Польских оказалась возле киноинститута. Втайне она любила театр и не смогла удержаться от того, чтобы заглянуть внутрь. Выдав вахтерше всю свою историю как на духу и тронув её, Галина получила подсказку о том, как произвести впечатление на приемную комиссию. Всего через месяц она стала студенткой ВГИКа.

Разрушение семьи и смерть мужа


С первых дней за привлекательной блондинкой начали ухаживать поклонники. Один из них, будущий кинорежиссер Фаик Гасанов, проявлял особенно яркие чувства. Молодой азербайджанец покорил бедную сироту своими романтичными жестами и постоянной заботой. Узнав о её мечтах, щедрый жених исполнил три заветных желания: купил билеты на самолет, показал море и подарил красное пальто. Свадьбу сыграли после первого курса, и Галина, взяв академический отпуск, улетела с мужем в Баку. Через год у них родилась дочь Ирада.

Успех в карьере вскружил актрисе голову. Девушка из коммуналки мгновенно стала известной. Во время съемок в неё влюбился второй режиссер фильма, 30-летний Станислав Чаплин. Забыв о муже и ребенке, молодая актриса ответила ему взаимностью. Фаик Гасанов узнал обо всем и прилетел к супруге на съемки. Несмотря на свой пылкий характер, он не стал устраивать сцен, а сказал Галине, что прощает её и просит вернуться в семью.

Однако Гасанов испытывал сильную ревность. Чтобы справиться с личными и профессиональными неудачами, он начал злоупотреблять алкоголем. Супруги практически не общались: он сидел дома, безуспешно искал работу и пил с друзьями, в то время как Польских была погружена в мир киноплощадок, съемок и проб. Когда они пересекались в квартире, неизменно вспыхивали скандалы.

В 1967 году Гасанов уехал в Одессу. Отчаявшись восстановить любовь в семье, он завел роман с другой девушкой.

Позже Польских сообщили – ее муж трагически погиб.

Фаик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с разъярённым супругом своей кратковременной возлюбленной. В панике он выбежал из кафе на улицу и попал под трамвай, в результате чего потерял обе ноги и скончался от сильной кровопотери.

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Неудачное второе замужество


Спустя год после этой трагедии на съемках фильма «Баллада о комиссаре» Галина Польских встретила Александра Сурина, сына директора «Мосфильма» и талантливого режиссера. Казалось, что ей вновь повезло: обаятельный и статусный партнёр обещал ей лучшие роли в самых знаковых фильмах. Ради неё Сурин даже развёлся с женой. Страстный роман быстро привёл к свадьбе. Семейная жизнь с самого начала оказалась сложной, во многом из-за беременности. Кроме того, свекровь не приняла невестку и постоянно упрекала её, что приводило к постоянным скандалам. Муж не заступался за Галину, и медовый месяц оказался полон слёз. В конце концов, она не выдержала и вернулась в коммунальную квартиру.

Из роддома Галина вышла с новорождённой дочкой Машей, уже будучи разведённой.

Галина Польских в молодости (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Трагедия внука Галины Польских


В 1992 году Галина Польских стала бабушкой: её младшая дочь Маша вышла замуж за ливанца и подарила ему сына. Мальчика назвали Филиппом Шеббо. До пяти лет его воспитывала звёздная бабушка, пока родители жили за границей. Но когда Филиппу исполнилось 19 лет, в семье произошла трагедия: молодой человек не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник.

Его доставили в больницу с множественными переломами и сильной кровопотерей. Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать его состояние не удалось, и в конечном итоге пациенту пришлось ампутировать ногу. Актриса до сих пор испытывает чувство вины за ужасную трагедию. Оказывается, именно она подарила мальчику мотоцикл. И незадолго до этого ей сообщали о проблемах с колесом транспортного средства, но тогда ей показалось, что это несущественная проблема.

Поклонники Польских и ее коллеги по сцене стали замечать: актрису преследует злой рок. Многие считали, что так артистка расплачивается за измены мужу, другие предполагали, что имеет место проклятие по мужской линии.

Даже если не верить в суеверия, трудно не заметить параллели в трагической судьбе мужа и внука Польских. Оба они получили серьезные травмы в молодом возрасте в результате автокатастрофы, причем в обоих случаях пострадали ноги, что привело к ампутации. К счастью, Филипп не повторил судьбу своего деда полностью. Он выжил и благодаря современному протезу смог восстановить свою жизнь.

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Несмотря на свой почтенный возраст, 85-летняя Галина Польских продолжает активно сниматься в кино. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».

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Два горнолыжных курорта Подмосковья стали лауреатами III нацпремии «Горы России»
21 ноября 2024, 18:31

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В России подвели итоги III Национальной премии «Горы России — 2024». В число лучших вошли два подмосковных проекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» стали «Сорочаны» в Дмитровском округе. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен» из комплекса «Волен-Степаново».
Генеральный директор горнолыжного курорта «Сорочаны» Максим Отчерцов в беседе с «Радио 1» сообщил, что их горнолыжный курорт участвует в номинации второй год и побеждает.

«Мы готовимся сейчас к сезону. Планируем, что в этом году наконец-то дойдет зима до нас. Насыпем снега и готовы принимать гостей на своих склонах. Посещаемость нас очень сильно радует, мы всегда готовы встретить большое количество людей. Но так бывает, что действительно, настолько заполнено, что небольшие очереди создаются, но они недолгие, всем достаточно времени, чтобы покататься», — рассказал собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, можно оформить бронь на катания онлайн, чтобы не стоять в очереди, там же можно забронировать инструктора и оплатить некоторые услуги.

«Оборудование можно в аренду взять. Их на все возраста у нас более 2500 комплектов. Дополнительно в этом году для детей у нас есть маленькие электроснегокаты. Новый тир будет, карусель тюбинговая и детская комната, игровая площадка», — рассказал Максим Отчерцов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Он добавил, что горнолыжный курорт «Сорочаны» и в следующем году будет участвовать в Национальной премии «Горы России», чтобы закрепить свое победу в третий раз.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Фото: Радио 1

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#оборудование
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МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров
21 ноября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минтранс МО

Более 900 млн пассажиров воспользовались поездами, следующими по двум Московским центральным диаметрам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» запустили пять лет назад, в 2019 году.
«Свыше 400 млн пассажиров проехали по МЦД-1, около 500 млн – по МЦД-2. В состав диаметров входят 19 подмосковных станций. МЦД обеспечили новый уровень транспортного обслуживания жителей Подмосковья. Это комфортные перевозки и сокращение времени в пути. Ежедневно более 400 тыс. подмосковных жителей используют скоростные поезда этих двух диаметров», – отметили в ведомстве.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в прошлом году запустили ещё два диаметра: МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Всего сейчас на территории региона расположены 49 станций МЦД.

Для комфорта перевозок продолжается обновление подвижного состава. Сейчас по диаметрам курсируют 99 новых поездов.

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#подмосковье
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#мцд
#транспорт
#минтранс мо
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Москвичам пообещали небольшую зиму
Синоптик Цыганков спрогнозировал резкое похолодание в Москве с воскресенья
21 ноября 2024, 18:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что примерно с воскресенья в Москве ожидается резкое снижение температуры воздуха.
«Суббота будет переходящей на холод, и начиная с воскресенья у нас резкое понижение температуры. Воскресенье, понедельник, вторник, среда — температуры будут минусовые и ночью, и днём. Небольшая зима где-то 4-5 дней», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

А жителям Кузбасса пообещали в конце этой недели сначала сильное потепление, а после – такое же сильное похолодание. Так, в областном Гидрометеоцентре рассказали, что в пятницу, 22 ноября, ночью ожидается от -1 до -6°C, а днём — до 4°C. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день в субботу днём будет морозно, возможен сильный ветер.

Ранее Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и области стоит температура октября.

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#москва
#погода
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Новый порядок подготовки подмосковных домов к зиме показал эффективность
21 ноября 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов выступил на заседании Мособлдумы. Он доложил об итогах проактивной подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Чтобы избежать проблем с завоздушиванием многоквартирных домов при запуске тепла, мы приняли в этом году решение провести пробные пуски. Увидели положительную динамику: на 43% снизилось количество жалоб по домам, которые были в зоне риска последние три года. Запустили простой алгоритм работы: в Центре управления регионом создали штаб с участием инспекторов территориальных отделов и сотрудников центрального аппарата ведомства. Когда мы видим, что на один дом приходится более трёх жалоб, инспектор выезжает туда, заходит в дом и измеряет температуру. Цель – на месте найти решение проблемы», – пояснил Мурашов.
Алгоритм работы территориальных отделов – следующий: поступление проблемного адреса в работу; выезд на место; выяснение плановой даты устранения; -контроль выхода бригад и внесение данных в онлайн-таблицу. После проведения всех этих мероприятий сотрудники министерства вновь звонят заявителям и уточняют, всё ли устранено.

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#зима
#отопительный сезон
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
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Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники
Опрос: Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние праздники
21 ноября 2024, 18:13

Фото: iStock/Estradaanton

Исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.
«Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сёстры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы», — приводит RT результаты исследования.

А до этого сообщалось, что в Москве почти 70% доноров крови составляют мужчины.

«Центр крови им. Гаврилова поделился с нами данными, как выглядит столичный донор – человек, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни. 68% доноров в Москве – мужчины. Более 70% доноров – это молодые люди от 18 до 36 лет. Самая популярная группа крови – II, но I не отстает», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента здравоохранения города.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.

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#кровь
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#новый год
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Усыновлённый американцами россиянин организовал поиски родной матери в Новокузнецке
Россиянин, усыновлённый американцами, организовал поиски матери в Новокузнецке
21 ноября 2024, 17:58

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Уроженец Новокузнецка, которого в младенчестве бросила мать, организовал поисковую операцию, чтобы найти её. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в мае 2004 года дворник обнаружила на скамейке в новокузнецком парке брошенного младенца. Ребёнок был закутан в одеяло, при этом у него не была обрезана пуповина. Женщина оперативно передала найденного мальчика медикам, которые обнаружили на ребёнке длинный светлый волос. Несмотря на наличие ДНК, мать найти не удалось.

Мальчик попал в детский дом, где ему дали имя Женя. Через несколько лет его усыновила семья из США. Они увезли малыша к себе на родину и начали называть его Джеймсом. Когда ребёнок вырос, приёмные родители рассказали об усыновлении и о том, что он родился в России. Тогда молодой человек принял решение найти свою биологическую мать. Ему удалось выйти на волонтёров из Новокузнецка и начать масштабную поисковую операцию.

По всему городу сейчас расклеены листовки, на которых рассказывается об оставленном на скамейке младенце 20 лет назад. Также там указан номер телефона, по которому уже позвонила внучка дворника и присоединилась к волонтёрам. Мать пока не вышла на связь, что Джеймс верит, что она обязательно увидит эти листовки и свяжется с ним.

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#волонтеры
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Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к 1 сентября 2025 года
21 ноября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус гимназии №6 строят на Банковской улице в Солнечногорске, сдать объект в эксплуатации должны к началу будущего учебного года. В настоящее время на стройке начались работы на уровне цокольного этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители начали возводить стены цокольного этажа, через две недели они зальют плиту перекрытия и приступят к строительству стен первого этажа», — отметили в министерстве.
Согласно проекту, в новом трёхэтажном корпусе смогут учиться 300 человек. В здании предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня, а также столовая с пищеблоком.

На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, обустроят локацию для общешкольных мероприятий и места для отдыха.

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#школа
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«Попкорновое лёгкое и онкология»: Нарколог рассказал, чем опасно курение вейпа
Нарколог Казанцев: электронные сигареты и вейпы приводят к онкологическим заболеваниям
21 ноября 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/Wirestock

21 ноября считается днем отказа от курения. Однако в современном мире многие курильщики перешли на электронные сигареты, считая их менее вредными.
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал электронные сигареты и вейпы «гаджетами» и сказал, что ими россияне пользуются чаще, чем сигаретами.

«Их употребляют гораздо чаще, потому что у них нет такого резкого запаха. Можно притаиться в уголке офиса, и никто не заметит», — сказал он.

Однако мнение о том, что электронные сигареты и вейпы менее вредны, ошибочное.

«Но это не менее вредный табакосодержащий гаджет. Он содержит различные металлы, которые приводят к развитию онкологических заболеваний и ко всем известной болезни EVALI. Она доказана среди пульмонологов, кардиологов, наркологов и гастроэнтерологов. Еще ее называют «попкорновое лёгкое», которое приводит к хроническому бронхиту лёгких и разным онкологическим проблемам», — объяснил врач.

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#рак
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Во Фрязине ищут подрядчика на реконструкцию котельной №13
21 ноября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №13, расположенную на Вокзальной улице во Фрязине, планируют реконструировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщат пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
В результате реконструкции мощность котельной должна быть увеличена с 35,35 до 45,5 МВт.

Начальная цена лота составляет 434 миллиона 7 тысяч 450 рублей. Заявки принимаются до 5 декабря.

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