«Абсолютно трезвые»: знаменитая российская блогерша сфотографировалась на КамАЗе голышом

01 сентября 2026, 23:08

Блогер Карина Мурашкина вспомнила фотосъемку голышом на КамАЗе

Карина Мурашкина (Фото: Instagram*/lovemurmur)

Блогер Карина Мурашкина поделилась историей о ночной голой фотосессии на грузовике КамАЗ. По словам инфлюенсера, инцидент произошел, когда она отмечала с друзьями завершение строительства своей дачи. Информация есть в новом выпуске YouTube-шоу «Стереотипы».





Как рассказала Мурашкина, около четырех утра, после посещения бани, компания заметила припаркованный у соседнего участка КамАЗ, который привез стройматериалы. Забравшись на машину, они случайно разбудили водителя, спавшего в кабине. После этого, по словам Мурашкиной, они пригласили мужчину присоединиться к их компании в бане.





«И приехал какой-то КамАЗ к соседям, там еще строится [дом], привез какие-то то ли камни, то ли что. И он встал прям перед нами. (...) Время четыре утра, мы уже все «абсолютно трезвые», — вспоминает блогер.