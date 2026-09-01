«Абсолютно трезвые»: знаменитая российская блогерша сфотографировалась на КамАЗе голышом
Блогер Карина Мурашкина вспомнила фотосъемку голышом на КамАЗе
Блогер Карина Мурашкина поделилась историей о ночной голой фотосессии на грузовике КамАЗ. По словам инфлюенсера, инцидент произошел, когда она отмечала с друзьями завершение строительства своей дачи. Информация есть в новом выпуске YouTube-шоу «Стереотипы».
Как рассказала Мурашкина, около четырех утра, после посещения бани, компания заметила припаркованный у соседнего участка КамАЗ, который привез стройматериалы. Забравшись на машину, они случайно разбудили водителя, спавшего в кабине. После этого, по словам Мурашкиной, они пригласили мужчину присоединиться к их компании в бане.
«И приехал какой-то КамАЗ к соседям, там еще строится [дом], привез какие-то то ли камни, то ли что. И он встал прям перед нами. (...) Время четыре утра, мы уже все «абсолютно трезвые», — вспоминает блогер.
Первая популярность пришла к Карине благодаря коротким скетчам и пранкам в TikTok и Instagram*. Особую известность ей принесли провокационные и дурашливые видео, которые быстро расходились на миллионы просмотров. Она пробовала себя в разных образах — Карина-Клубничка, Карина-Люкс и другие.