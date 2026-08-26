Блогер Саша Митрошина отправила 20 млн рублей на нужды СВО
Саша Митрошина отправила 20 млн рублей на СВО, благотворительный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Исламова и футбольные соревнования ФК ZOV — хотя раньше публично критиковала спецоперацию. Об этом пишет Mash.
В 2023 году Митрошина получила предупреждение от коллег-блогеров: ей не стоит приезжать в Россию, так как её могут ожидать серьёзные проблемы. Когда начались вопросы с налоговой службой, Александра заинтересовалась иностранным гражданством. Она рассматривала возможность получения паспортов стран Европейского Союза и Молдавии, но эти планы не увенчались успехом. Тогда девушка переключилась на государства Антигуа и Вануату, которые часто выбирают для своих целей беглые преступники.
Адвокат из коллегии адвокатов Петербурга «Кутузовская» Олег Быков рассказал подробности этой истории. Он представляет интересы юриста Алисы Волховой, которая осуждена за мошенничество против Митрошиной. Она якобы выманила у блогерши 20 миллионов рублей, обещая помочь решить проблемы с Федеральной налоговой службой.
По словам Алисы, в 2024 году Александра перевела ей 20 миллионов рублей, желая быстро вывести средства из-под внимания налоговой службы. В дальнейшем Митрошина и Волхова решили направить эти средства на помощь участникам специальной военной операции, фонду ZOV, турнирам в честь героев России и детям-сиротам, чтобы восстановить репутацию блогерши и использовать благодарственные письма в суде.
Параллельно супруг Александры, Тимур Кошкаров, стал регентом её бизнеса и уволил всю команду, включая Волхову и Гольцову. Затем он убедил жену вернуться в Россию, хотя она сопротивлялась и опасалась последствий. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы контролировать её деньги и проекты. В результате блогершу поместили под домашний арест, а затем ей предъявили обвинение в легализации средств.
На этом этапе Митрошина начала обвинять Волхову и Гольцову, чтобы избежать ответственности. По словам адвоката Быкова, Александра резко изменила свою позицию и заявила, что 20 миллионов рублей на благотворительность были мошенничеством. Из-за этого Волхова была осуждена на четыре года лишения свободы. Она утверждает, что Митрошина обманула её на 10,5 миллионов рублей. Алиса предоставила эти деньги блогерше в долг наличными для оплаты организационных расходов в Dubai Opera, но та, по её словам, «забыла» об этом. Волхова также считает, что Тимур Кошкаров специально привёз Александру в Россию, чтобы получить контроль над её активами.
Читайте также: