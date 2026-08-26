26 августа 2026, 08:56

Mash: Блогер Саша Митрошина отправила 20 млн рублей на нужды СВО

Александра Митрошина (Фото: Инстаграм* @alexandramitroshina)

Саша Митрошина отправила 20 млн рублей на СВО, благотворительный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Исламова и футбольные соревнования ФК ZOV — хотя раньше публично критиковала спецоперацию. Об этом пишет Mash.