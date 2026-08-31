Надежда Стрелец засудила известную блогершу
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск журналистки Надежды Стрелец к автору YouTube-канала Lily Aspen Лилии Ниловой. Об этом пишет Baza.
Блогеру предписано удалить два видеоролика, посвященных разбору профессиональной деятельности и личных качеств истицы. Нилова, чей блог о светской жизни насчитывает более 200 тысяч подписчиков, выпустила спорные видео в октябре 2025 года и марте 2026 года.
В них использовались фрагменты интервью Стрелец с известными персонами — Ириной Хакамадой, Ольгой Бузовой, Сергеем Буруновым и Любовью Успенской. В своих материалах блогер давала оценку манере общения и работе журналистки.
В суде Стрелец заявила, что Нилова переработала оригинальные записи интервью и опубликовала их без заключения лицензионного договора и получения соответствующего разрешения. На момент написания материала оба ролика уже недоступны для просмотра. Помимо требования об удалении контента, суд постановил взыскать с ответчицы судебные издержки в размере 15 тысяч рублей.
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