Надежда Стрелец засудила известную блогершу

31 августа 2026, 16:59

Baza: журналистка Стрелец засудила блогершу Лилию Нилову с канала Lily Aspen

Надежда Стрелец (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск журналистки Надежды Стрелец к автору YouTube-канала Lily Aspen Лилии Ниловой. Об этом пишет Baza.