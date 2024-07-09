Абьюз, конкуренция, зависть: Психолог раскрыла, как суд Прилучных повлияет на детей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить спокойно.
Прилучный подал в суд, чтобы забрать детей у Агаты. Теперь 29 августа 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию вызовут на слушание для того, чтобы они сами сказали, с кем из родителей хотят жить.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.
Также специалист рассказала, как публичные «дележки» родителей могут сказаться на психике детей.
Она добавила, что также в подобных семья происходит процесс триангуляции, когда послание идет не напрямую, а через посредников. И это становится причиной для повышения тревожности у детей.
По словам психолога, одним из трудных возрастов для развода является возраст школьников от 6 до 12 лет, потому что именно в этот момент дети себя проявляют и становятся либо проявленными, усердными, сконцентрированными, либо наоборот. В этом возрасте дети создают для себя примеры, рисуют для себя кумиров.
Читайте также:
Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице
Актёр Прилучный стал отцом в третий раз
SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.
«Нельзя забывать, что есть наши взрослые дела, где ребенок никак не виноват и не участвует. Не стоит его назначать решителем взрослых судеб: ты реши, ты скажи. Договоритесь взрослыми, обсудите и принесите это решение ребенку», — сказала психолог.
Также специалист рассказала, как публичные «дележки» родителей могут сказаться на психике детей.
«Во-первых, они видят ситуацию как изнутри, так и внешне. Для них это про то, что любую информацию можно пересказать, переиначить, где-то перевернуть. Такие публичные дебаты, выходящие за рамки дома, взращивают некоторую форму манипулятивности. Мы не говорим, плохо это или хорошо, но такая форма есть», — объяснила эксперт.
Она добавила, что также в подобных семья происходит процесс триангуляции, когда послание идет не напрямую, а через посредников. И это становится причиной для повышения тревожности у детей.
«То есть Агата Павлу не напрямую говорит то, что хочет, а усиляет свое действие через ребенка. Строит некий треугольник: детям плохо, а ты посмотри на детей, а ты скажи им. Дети становятся центром треугольника, а это плохо, потому что они на себя начинают брать взрослые роли, которые им абсолютно не по возрасту. То есть они начинают быть в ответе за взрослое счастье. Что передать, что не так передал? Они становятся в центре интриги и порой думают, что если они что-то не так передадут, то кому-то из родителей будет плохо. Во-первых, дети еще психически не могут нести такую ответственность, а во-вторых, нарушается иерархия, потому что родитель стоит выше ребенка, а в таких ситуациях все меняется», — объяснила специалист.
По словам психолога, одним из трудных возрастов для развода является возраст школьников от 6 до 12 лет, потому что именно в этот момент дети себя проявляют и становятся либо проявленными, усердными, сконцентрированными, либо наоборот. В этом возрасте дети создают для себя примеры, рисуют для себя кумиров.
«Если у детей есть родители, которые демонстративно все решают, то скорее всего этот ребенок будет склонен к истерикам и демонстративному поведению, потому что родитель истероидно, громко, демонстративно себя защищает. Дети могут брать внутрь себя подобные роли поведения. Может развиться конкуренция и зависть, потому что дети видят конкурирующих родителей. Когда мы говорим о прилюдных разборках, то это воспитывает конкуренцию и абьюзивные нотки, отсутствие безопасности и ясности», — заключила психолог.
Читайте также:
Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице
Актёр Прилучный стал отцом в третий раз
SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного
Анастасия Бондарева