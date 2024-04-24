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SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного

24 апреля 2024, 16:40
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Артистка Агата Муцениеце добилась, что актёр Павел Прилучный будет платить ей алименты за сына и дочку.
Как пишет Telegram-канал, суд частично удовлетворил её иск к Прилучному. Изначально Муцениеце требовала 30% заработка звезды «Мажора» на нужды сына и дочки до 2031 года. Через семь лет старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет.

Затем, по ходатайству актрисы, сумма алиментов снизилась до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом сутки съёмок актёра стоят порядка 500 тысяч рублей.



Муцениеце и Прилучный развелись почти четыре года назад. В 2023 году у актёра родился сын от новой супруги —Зепюр Брутян. После появления на свет ребёнка Прилучный заявил, что ему приходится работать втрое больше.

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#шоу-бизнес
#дети
#алименты
Лолита Милявская вернется на ТВ после «голой вечеринки»
Лолита Милявская вернется на ТВ после участия в «голой вечеринке»
23 апреля 2024, 21:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта «ВИА Суперстар» на НТВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Отмечается, что Лолита присоединится к бессменным ведущим музыкального проекта «Суперстар!», Вадиму Такменёву и самой Лолите.

Премьера программы назначена на 12 мая.

Напомним, что в декабре 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады явились в соответствии с дресс-кодом в полуобнаженном виде. Организатором мероприятия выступила блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативную реакцию в обществе. В результате инцидента в нескольких регионах России был отменен юбилейный тур Лолиты.

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#мероприятия
#звёзды
#премьера
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Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
22 апреля 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский артист Филипп Киркоров рассказал, как распался его брак с Аллой Пугачевой. Выступая в программе «Новые русские сенсации», артист рассказал, как думал, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увел его избранницу.
«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал певец в эфире программы.

Он добавил, что не сердится на бывшую жену, так как она отыскала свою вторую половинку.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты 10 лет, начиная с 1994 года. Их брак распался в 2005 году.

В настоящее время Пугачева замужем за Максимом Галкиным*.

Ранее, общаясь с прессой, продюсер Илья Саглиани сообщил, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже в этом году. По его словам, певица планирует зарегистрировать замок в деревне Грязь, чтобы избежать имущественных потерь мужа-иноагента.

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* признан в РФ иностранным агентом
#максим галкин
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#брак
#певец
#певица
#продюсер
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Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
21 апреля 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Ранее продюсер раскритиковал исполнительницу и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, в райдере певицы появился особый пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк'oZa. При этом Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». В анонсе знаменитый продюсер сообщил, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим неоднозначным поведением.

Певица не раз подвергалась критике из-за высказывания о том, что в школах нужно открыть курилки для детей. Также недавно Глюк'oZa выпустила клип, в котором упоминались наркотические вещества и присутствовал мат. Ключевым негативным событием стало появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

По информации источника, за 2 миллиона рублей певица готова приехать в любой город России на корпоратив. В ее райдер входят авиабилеты в бизнес-класс, новейший автомобиль Mercedes-Benz 223 с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания, коньяк Hennessy XО, а также запрет на курение у сцены.

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#запрет
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#продюсер
#киркоров
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Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»
Певец Киркоров заявил, что Лорак прокляли на Украине
21 апреля 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Филипп Киркоров заявил, что украинские националисты устроили травлю Ани Лорак после Евромайдана. Об этом Киркоров сообщил в интервью с телеканалом НТВ.

Киркоров поделился, что в начале пути он помогал Ани Лорак покорить сцену. На Украине она смогла стать главной звездой.

Поп-король рассказал, что поддерживал исполнительницу в сложный период. По его словам, Лорак прокляли на Украине, но она смогла это выдержать.

Киркоров назвал Лорак прекрасной певицей и большим другом. Певец подчеркнул, что считает коллегу практически сестрой.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. В настоящее время певица живет в России.

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#гражданство
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Киркоров бросил свою подругу посреди трассы
Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
21 апреля 2024, 08:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-диджей певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды поп-король бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом сообщает Starhit.

Гусева сообщила, что несколько лет назад во время поездки в Майами Киркоров, чтобы выпустить пар после неприятного телефонного разговора, разогнал машину до скорости 120 километров в час, чем очень напугал ее, ведь Гусева боится быстрой езды на автомобиле из-за пережитой в детстве аварии.

По словам экс-диджея, исполнитель даже выезжал на встречную полосу. Гусева не смогла продолжать такую поездку дальше и попросила Киркорова остановить машину.

«И он реально остановился посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — рассказала девушка.

Ей пришлось обратиться за помощью к экс-директору Киркорова Геннадию Рыбаку — он приехал за ней и помог добраться до дома. С поп-королем Гусева не общалась несколько дней после этого инцидента.

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Мэтры отечественной эстрады высказались о Пугачёвой в честь её 75-летия
20 апреля 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российские представители музыкальной индустрии рассказали, как относятся к покинувшей страну Алле Пугачёвой.

В честь празднования её 75-го юбилея поэт-песенник Илья Резник, которому Пугачёва обязана своим успехом, заявил, что сопереживает певице. Он подчеркнул, что пожелал бы ей другой судьбы.

Однако сам Резник является патриотом России и не собирается общаться с предателями родины. Он выразил надежду на то, что Пугачёва в скором времени осознает свою ошибку, вернётся в Россию и покается перед народом.

Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий указал на то, что Пугачёва ещё в 1990-е забыла о тех, благодаря кому получила популярность. Музыку для неё сочиняли такие великие композиторы как Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс. Затем эта музыка соединялась со стихами выдающихся поэтов Ильи Резника, Марины Цветаевой и Леонида Дербенёва.

Нынешнее творчество певицы никак не сравнится с былым. Её последние немногочисленные композиции представляют собой, скорее, разухабистые застольные песни.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также в честь юбилея высказался об исполнительнице. По его словам, она оказалась в довольно трудной ситуации, поскольку давать концерты небольшим российским диаспорам за рубежом и гастролировать для большого зрителя в России – совершенно несопоставимые вещи.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#музыка
#концерт
#творчество
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Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах
Михалков заявил, что ему жаль покинувших Россию талантливых артистов
19 апреля 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль покинувших страну талантливых артистов. В качестве примера он привёл Семёна Слепакова*, признанного в России иноагентом.
На пресс-конференции, посвящённой открытию 46-го Московского международного фестиваля, который начал работу в эту пятницу, 19 апреля, знаменитый актёр и режиссёр сказал, что жалеет этих людей, потому что их талант был интересен и востребован на Родине, здесь их знали и любили зрители, а за границей они по большому счёту никому не нужны.

Михалков также отметил, что нельзя сравнивать людей, уехавших из страны после начала СВО, с волной «культурной эмиграции» начала прошлого века, когда на «философских» пароходах Россию покидали знаменитые врачи, писатели, учёные, музыканты. Эти люди были настолько велики, что их невозможно было уничтожить, а только выслать. За границей они продолжали создавать славу своей Родине, которую потеряли. А эти люди уехали сами, уехали из страны, где их любили, платили большие деньги, сказал режиссёр, добавив, что ему их совсем не жаль.

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#михалков
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Стало известно о состоянии Юрия Куклачёва
Сын Куклачёва заявил о постепенном выздоровлении артиста
19 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Григорий Сысоев

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил, что его отец постепенно идёт на поправку.
«Юрий Дмитриевич — это боец, и он потихонечку выздоравливает. Пока врачи никакой ни положительной, ни отрицательной информации не дают, очень всё сдержанно, операция была сложной, сейчас мы все молимся и надеемся на его выздоровление и ему в этом помогаем. Он уже переведён в общую палату, где комфортно и спокойно», — поделился в беседе с RT Дмитрий.

Ранее Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Он сообщил, что врачи провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

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#сердце
#артист
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Максим Галкин* высмеял Джо Байдена
Максим Галкин* высмеял Джо Байдена, призвавшего Израиль не нападать на Хайфу
18 апреля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Максим Галкин* в своем Instagram** высмеял заявление Джо Байдена, в котором американский лидер призывал Израиль не атаковать Хайфу, расположенную на его территории.
В опубликованном видео Галкин* иронично отреагировал на слова американского лидера, который таким образом выразил свою заботу о Хайфе.

«Что-то я за Хайфу переживаю», — заявил шоумен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высмеяла заявление Байдена, отметив, что оно было бы смешным, если бы американский президент не вмешивался в конфликты по всему миру, направляя миллиарды долларов и огромные объемы вооружений на войны.

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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
** корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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