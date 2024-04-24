SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного

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Артистка Агата Муцениеце добилась, что актёр Павел Прилучный будет платить ей алименты за сына и дочку.
Как пишет Telegram-канал, суд частично удовлетворил её иск к Прилучному. Изначально Муцениеце требовала 30% заработка звезды «Мажора» на нужды сына и дочки до 2031 года. Через семь лет старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет.
Затем, по ходатайству актрисы, сумма алиментов снизилась до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом сутки съёмок актёра стоят порядка 500 тысяч рублей.
Муцениеце и Прилучный развелись почти четыре года назад. В 2023 году у актёра родился сын от новой супруги —Зепюр Брутян. После появления на свет ребёнка Прилучный заявил, что ему приходится работать втрое больше.
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Затем, по ходатайству актрисы, сумма алиментов снизилась до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом сутки съёмок актёра стоят порядка 500 тысяч рублей.
Муцениеце и Прилучный развелись почти четыре года назад. В 2023 году у актёра родился сын от новой супруги —Зепюр Брутян. После появления на свет ребёнка Прилучный заявил, что ему приходится работать втрое больше.
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Алёна Самарева