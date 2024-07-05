Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце придётся выбирать, с кем из родителей жить, сообщили в Mash.
4 июля состоялось судебное заседание, на котором решалось, с кем из родителей будут жить их двое детей — 7-летняя Миа и 11-летний Тимофей. Агата Муцениеце не пришла на заседание, сославшись на то, что отдыхает после съёмок.
Повторное заседание назначено на 29 августа, где дети сами расскажут, с кем из родителей хотят остаться.
Если суд решит, что дети должны жить с отцом, то уже Агата Муцениеце будет платить алименты бывшему мужу.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. У Павла Прилучного есть новая семья — он женат на Зепюр Брутян, у них есть сын.
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Повторное заседание назначено на 29 августа, где дети сами расскажут, с кем из родителей хотят остаться.
«Судя по всему, Павел Прилучный намерен добиться того, чтобы дети жили с ним, и не хочет платить алименты. В настоящее время дети живут с Агатой и редко общаются с отцом. Актрису не устраивает, что Прилучный перечисляет всего 100 тысяч рублей в месяц на содержание детей, хотя зарабатывает миллионы», — отметили в Mash.
Если суд решит, что дети должны жить с отцом, то уже Агата Муцениеце будет платить алименты бывшему мужу.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. У Павла Прилучного есть новая семья — он женат на Зепюр Брутян, у них есть сын.
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Мира Полтева