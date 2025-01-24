Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах Прилучного в пользу Муцениеце

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
В Сети активно муссируются слухи о непомерных алиментах — порядка 400 тысяч рублей — которые актёр Павел Прилучный выплачивает Аагате Муцениеце, несмотря на то, что их общий сын давно живёт с отцом. Адвокат актрисы Наталья Мелешкина прокомментировала эти разговоры.
В разговоре с сетевым изданием Super.ru юрист, представляющая интересы Муцениеце в их затяжных судебных разбирательствах с Прилучным, назвала эти слухи слухи не соответствующими действительности, а называемые суммы — существенно завышенными. Она также указала, что распространение подобной информации усиливает напряжение в споре и провоцирует конфликт.
Мелешкина также уточнила, что процесс является закрытым именно потому, что затрагивает права ребёнка. Она также добавила в заключение, что намерена и далее соблюдать адвокатскую тайну и избегать давать любые комментарии по данному делу.
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«Агата — мама, и единственное, что ее беспокоит, — это здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтоб ему было спокойнее», — подчеркнула адвокат.
Мелешкина также уточнила, что процесс является закрытым именно потому, что затрагивает права ребёнка. Она также добавила в заключение, что намерена и далее соблюдать адвокатскую тайну и избегать давать любые комментарии по данному делу.
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Александр Бойцов