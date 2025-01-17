«Дай Бог, чтобы всё вернулось!»: Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына от Муцениеце, актёр ответил на критику

Фото: соцсети
Пользователи соцсетей обвинили актёра Павла Прилучного в дурном влиянии на сына Тимофея от Агаты Муцениеце. Подписчики устроили настолько бурную дискуссию, что артисту пришлось вмешаться.
На днях Прилучный опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с детьми и новой супругой Зепюр Брутян. Муцениеце, тем временем, наслаждается романтическим отпуском со своим новым избранником Петром Дрангой.
Несколько месяцев назад между бывшими супругами вспыхнул конфликт, дошедший до суда. Павел и Агата не могли определить, с кем будет жить их сын Тимофей. Несмотря на то, что суд встал на сторону матери, Тимофей по собственной воле решил остаться с отцом.
После конфликт между ними затих, и актриса даже позволила проживающей с ней дочери отправиться на зимние каникулы к семье Прилучного. Однако пользователи Сети не унимаются, возмущаясь по поводу решения Тимофея. Многие уверены, что принять такое решение мальчику «помог» отец.
Одна из подписчиц не выдержала и написала: «Всё, что вы делаете, обязательно к вам вернётся». В ответ Прилучный написал: «Дай Бог, чтобы всё вернулось!». Поклонники сошлись во мнении, что эта фраза была брошена в адрес Муцениеце, которую экс-супруг, по всей видимости, считает виноватой в сложившейся ситуации.
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Несколько месяцев назад между бывшими супругами вспыхнул конфликт, дошедший до суда. Павел и Агата не могли определить, с кем будет жить их сын Тимофей. Несмотря на то, что суд встал на сторону матери, Тимофей по собственной воле решил остаться с отцом.
После конфликт между ними затих, и актриса даже позволила проживающей с ней дочери отправиться на зимние каникулы к семье Прилучного. Однако пользователи Сети не унимаются, возмущаясь по поводу решения Тимофея. Многие уверены, что принять такое решение мальчику «помог» отец.
Одна из подписчиц не выдержала и написала: «Всё, что вы делаете, обязательно к вам вернётся». В ответ Прилучный написал: «Дай Бог, чтобы всё вернулось!». Поклонники сошлись во мнении, что эта фраза была брошена в адрес Муцениеце, которую экс-супруг, по всей видимости, считает виноватой в сложившейся ситуации.
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«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян
Анастасия Чинкова