Девственница с пластическими операциями: как Зепюр удалось завоевать сердце Прилучного и какие тайны скрывает её семья?

Зепюр Брутян (Фото: соцсети)
Отношение публики к Зепюр Брутян в последние годы оказалось довольно противоречивым. С одной стороны, многие восхищаются тем, что она смогла «пристроить» известного «мажора» Павла Прилучного.
С другой стороны, возникают вопросы о том, не стала ли именно она причиной разрыва актёра с Агатой Муцениеце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
С ранних лет Зепюр увлекалась танцами, театром и художественной гимнастикой, а её мать преподавала в местной студии.
Тем временем, её родители, Аршак и Гаянэ, также искали новые горизонты. Они начали заниматься ресторанным бизнесом, открывая небольшие заведения, которые быстро завоевали популярность. Успех вдохновил семью на масштабирование проекта, и вскоре рестораны Брутянов появились не только в России, но и за границей — в Мадриде и Барселоне.
Расследования показали, что рестораны были оформлены по документам, но связь семьи Брутян с ними не была установлена. Портал Super.ru выяснил, что заведения принадлежат TAIGU Restaurant Group, которая также управляет кафе в Испании и ОАЭ. В результате журналисты связались с Аршаком Брутяном, который не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.
Не последнюю роль в этом стремительном романе сыграли строгие традиции, в которых росла Зепюр, а также тот факт, что она оставалась девственницей до свадьбы. Но после того как они официально стали супругами, пользователи социальных сетей и эксперты начали активно обсуждать её внешность. Многие пришли к выводу, что Зепюр, вероятно, немного поработала над собой, что добавило ей ещё больше привлекательности.
По его словам, на старых фотографиях у неё был крупный восточный нос, который стал более изящным и приподнятым. Также изменились брови и лоб, что создало эффект большей открытости взгляда. Губы стали более пухлыми и чувственными.
Ранее она снималась в сериале «Клетка» и театре «Сатирикон», а также в клипе армянского исполнителя Гагика Езакяна. В кино дебютировала в сериале «Батальон», после чего снялась в проектах «БИХЭППИ» и «#Fake_News». Встреча с Прилучным произошла на съемках «В клетке» в 2019 году, но роман начался позже, после его развода.
После замужества карьера Зепюр резко пошла в гору: в 2023 году она снялась в сериале «Предпоследняя инстанция». Сейчас актриса приостановила съемки из-за рождения сына Микаэла.
Павел рассказал, что после съемок в сериале они некоторое время не общались, а затем случайно встретились в торговом центре, после чего начали встречаться. Об их романе стало известно в мае 2022 года, когда они опубликовали совместное фото из самолёта.
Сначала многие подумали, что это просто съемки, но позже появились доказательства их отношений, включая документы из ЗАГСа и масштабную свадьбу в августе.
Поклонники считают, что это связано с её армянскими корнями — она проявляет покорность к мужу и следует его указаниям, но при этом может открыто выразить своё мнение, если что-то её не устраивает.
Единственным заметным скандалом, связанным с Брутян, является вопрос о том, как ей удалось так быстро завоевать сердце Павла Прилучного. Ранее он встречался с Мирославой Карпович, которая стала для него опорой после развода с Агатой Муцениеце. По слухам, звезда «Папиных дочек» ожидала предложения руки и сердца и была готова выйти замуж, но этого не произошло.
Однако Зепюр не остаётся без дела. В её блоге регулярно появляются полезные советы для молодых мам, где она делится рекомендациями по выбору косметики, детских приспособлений и многими другими темами, актуальными для родителей.
Читайте также:
Многомиллионное состояние, многочисленные операции и роль в КВН: Любопытные факты о внучке Маслякова, о которых редко говорят
Измена мужу с женатым актером: почему Анна Цуканова-Котт скрывала развод и как на самом деле распался брак
«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе
Запела раньше, чем заговорилаЗепюр Брутян, родившаяся 18 февраля 1996 года, с детства проявляла творческие способности. В её армянской семье, где строгие родители Аршак и Гаянэ воспитывали троих детей, царила атмосфера поддержки и развития талантов.
С ранних лет Зепюр увлекалась танцами, театром и художественной гимнастикой, а её мать преподавала в местной студии.
«Я не могу точно сказать, когда именно я поняла, что театр — это моё, что у меня нет другого пути. Но родители говорят, что я запела раньше, чем заговорила, и постоянно показывала какие-то миниатюры, смешно кого-то изображая. Я считаю, что любимое дело, которым я сейчас занимаюсь, было предопределено свыше», — призналась актриса в интервью.
Фото: iStock/Albert Shakirov
Новые возможностиСемья переехала в Москву, что открыло для Зепюр новые возможности. Она поступила в престижную музыкальную школу № 34 им. Генриха Нейгауза, а затем, в 2013 году, стала одной из первых учениц Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Под руководством Сергея Шенталинского она быстро завоевала признание на сцене театра «Сатирикон», участвуя в таких постановках, как «Восемь любящих женщин» и «День рождения Смирновой». В 2017 году Зепюр успешно завершила обучение, готовясь к новым творческим вызовам.
Модельный бизнесПараллельно с учебой Зепюр вместе с сестрой решила попробовать себя в модельном бизнесе. Их совместная идея открыть шоу-рум в Москве стала логичным шагом для реализации творческого потенциала и бизнес-амбиции.
Тем временем, её родители, Аршак и Гаянэ, также искали новые горизонты. Они начали заниматься ресторанным бизнесом, открывая небольшие заведения, которые быстро завоевали популярность. Успех вдохновил семью на масштабирование проекта, и вскоре рестораны Брутянов появились не только в России, но и за границей — в Мадриде и Барселоне.
Фото: iStock/AnnaStills
Неприятные подробностиОднако за этой успешной картиной скрывались неприятные подробности. Как выяснилось, Аршак Брутян в 2013 году зарегистрировал ИП, которое впоследствии стало источником финансовых проблем. Не уплаченные налоги превратились в долг в 200 тысяч рублей.
«Зепюр шмотки свои продавала по 1000 рублей до недавнего времени. А из богатства у её семьи только 10-летний «Мерседес» и квартира в «хрущёвке». На сайте ФССП есть информация по долгам её отца», — сообщали источники.
Расследования показали, что рестораны были оформлены по документам, но связь семьи Брутян с ними не была установлена. Портал Super.ru выяснил, что заведения принадлежат TAIGU Restaurant Group, которая также управляет кафе в Испании и ОАЭ. В результате журналисты связались с Аршаком Брутяном, который не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.
«Я не банкрот, я никому ничего не должен. Как я могу быть должен? Мои рестораны кто знает, тот знает хорошо. Слухи — это ерунда. Кто что хочет, пускай говорит», — рассказал Аршак Брутян в интервью Super.
Девственница ЗепюрЗепюр Брутян — обладательница завораживающей красоты и эффектной внешности, которая не могла не привлечь внимание мужчин. Её очарование стало настоящим открытием для Павла Прилучного, с которым она познакомилась ещё в конце 2010-х, когда оба снимались в сериале «Клетка». Однако их пути пересеклись вновь, и на этот раз встреча оказалась судьбоносной: всего через три дня после первого свидания Прилучный сделал ей предложение.
Не последнюю роль в этом стремительном романе сыграли строгие традиции, в которых росла Зепюр, а также тот факт, что она оставалась девственницей до свадьбы. Но после того как они официально стали супругами, пользователи социальных сетей и эксперты начали активно обсуждать её внешность. Многие пришли к выводу, что Зепюр, вероятно, немного поработала над собой, что добавило ей ещё больше привлекательности.
Фото: iStock/Sergii Kolesnikov
Сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губыПластический хирург Александр Вдовин в интервью сообщил, что актриса Зепюр Брутян, вероятно, сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губы.
По его словам, на старых фотографиях у неё был крупный восточный нос, который стал более изящным и приподнятым. Также изменились брови и лоб, что создало эффект большей открытости взгляда. Губы стали более пухлыми и чувственными.
Рождение сынаЗепюр Брутян стала известна широкой публике после появления фотографий с Павлом Прилучным в соцсетях.
Ранее она снималась в сериале «Клетка» и театре «Сатирикон», а также в клипе армянского исполнителя Гагика Езакяна. В кино дебютировала в сериале «Батальон», после чего снялась в проектах «БИХЭППИ» и «#Fake_News». Встреча с Прилучным произошла на съемках «В клетке» в 2019 году, но роман начался позже, после его развода.
После замужества карьера Зепюр резко пошла в гору: в 2023 году она снялась в сериале «Предпоследняя инстанция». Сейчас актриса приостановила съемки из-за рождения сына Микаэла.
Фото: iStock/Kseniia Kapris
Личная жизньЛичная жизнь Зепюр Брутян привлекла внимание после её замужества с Павлом Прилучным. Пользователи соцсетей заметили отсутствие упоминаний о её бывших партнёрах.
Павел рассказал, что после съемок в сериале они некоторое время не общались, а затем случайно встретились в торговом центре, после чего начали встречаться. Об их романе стало известно в мае 2022 года, когда они опубликовали совместное фото из самолёта.
Сначала многие подумали, что это просто съемки, но позже появились доказательства их отношений, включая документы из ЗАГСа и масштабную свадьбу в августе.
Фото: iStock/PaulVinten
Избегает скандаловЗепюр Брутян выделяется среди женщин российского шоу-бизнеса тем, что избегает скандалов.
Поклонники считают, что это связано с её армянскими корнями — она проявляет покорность к мужу и следует его указаниям, но при этом может открыто выразить своё мнение, если что-то её не устраивает.
Единственным заметным скандалом, связанным с Брутян, является вопрос о том, как ей удалось так быстро завоевать сердце Павла Прилучного. Ранее он встречался с Мирославой Карпович, которая стала для него опорой после развода с Агатой Муцениеце. По слухам, звезда «Папиных дочек» ожидала предложения руки и сердца и была готова выйти замуж, но этого не произошло.
Стабильность семьиВ настоящее время финансовую стабильность семьи обеспечивает Павел, которого считают одним из самых востребованных актёров в России — его гонорар за съёмочный день составляет около 500 тысяч рублей.
Однако Зепюр не остаётся без дела. В её блоге регулярно появляются полезные советы для молодых мам, где она делится рекомендациями по выбору косметики, детских приспособлений и многими другими темами, актуальными для родителей.
Читайте также:
Многомиллионное состояние, многочисленные операции и роль в КВН: Любопытные факты о внучке Маслякова, о которых редко говорят
Измена мужу с женатым актером: почему Анна Цуканова-Котт скрывала развод и как на самом деле распался брак
«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе
Дарья Осипова