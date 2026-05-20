Адвокат оценил вероятность признания историка моды Александра Васильева иноагентом
Историка моды Александра Васильева вряд ли признают иноагентом за получение средств от граждан Украины. Такое мнение выразил адвокат Александр Бенхин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, в настоящий момент нет официальных оснований для начала процедуры против телеведущего. Юрист подчеркнул, что решающим фактором обычно становится публичная позиция. Васильев он не выступал против действующей власти и ни к чему не призывал, ограничиваясь лишь отдельными высказываниями в сторону недругов России.
Адвокат отметил, что обращения общественных деятелей к органам власти с просьбой о признании кого-либо иноагентом редко имеют существенное значение. Они могут стать поводом для запуска процедуры, но это не гарантирует конечного результата.
В качестве примера Бенхин привел ряд известных людей с двойным гражданством и проживающих за рубежом, которые получают средства из иностранных бюджетов, однако иноагентами их не признают. К таким он отнес певиц Аллу Пугачеву и Анну Нетребко.