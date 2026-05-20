Адвокат оценил вероятность признания историка моды Александра Васильева иноагентом

20 мая 2026, 18:16

Адвокат Бенхин счел маловероятным признание историка моды Васильева иноагентом

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Историка моды Александра Васильева вряд ли признают иноагентом за получение средств от граждан Украины. Такое мнение выразил адвокат Александр Бенхин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, в настоящий момент нет официальных оснований для начала процедуры против телеведущего. Юрист подчеркнул, что решающим фактором обычно становится публичная позиция. Васильев он не выступал против действующей власти и ни к чему не призывал, ограничиваясь лишь отдельными высказываниями в сторону недругов России.



Адвокат отметил, что обращения общественных деятелей к органам власти с просьбой о признании кого-либо иноагентом редко имеют существенное значение. Они могут стать поводом для запуска процедуры, но это не гарантирует конечного результата.



В качестве примера Бенхин привел ряд известных людей с двойным гражданством и проживающих за рубежом, которые получают средства из иностранных бюджетов, однако иноагентами их не признают. К таким он отнес певиц Аллу Пугачеву и Анну Нетребко.