Шура честно высказался о возрасте: «Пускай остальные врут»

Певец Шура (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский эстрадный певец Александр Медведев, известный как Шура, отметил 51-летие и признался, что чувствует себя на свой возраст. Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом во время празднования в одном из московских заведений.



Артист старается следить за здоровьем и внешностью, однако понимает, что никакие процедуры не вернут ему юношеский облик. Шура подчеркнул, что за его плечами уже полвека жизни и он прекрасно это осознает.

«На эти же (51 год – прим. ред.) и ощущаю, нормально. <…> Так же я себя ощущаю, нормально. Пускай остальные вам [врут], что нет», — сказал певец.
При этом он считает, что выглядит моложе многих сверстников. Реакция журналистов на это заявление показалась ему недостаточно яркой, поэтому он громко повторил строчку из своей песни «Отшумели летние дожди»: «Скажи мне «да, не говори «нет».
Лидия Пономарева

