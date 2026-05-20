Шура честно высказался о возрасте: «Пускай остальные врут»
Шура заявил, что ощущает себя на свой возраст
Российский эстрадный певец Александр Медведев, известный как Шура, отметил 51-летие и признался, что чувствует себя на свой возраст. Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом во время празднования в одном из московских заведений.
Артист старается следить за здоровьем и внешностью, однако понимает, что никакие процедуры не вернут ему юношеский облик. Шура подчеркнул, что за его плечами уже полвека жизни и он прекрасно это осознает.
«На эти же (51 год – прим. ред.) и ощущаю, нормально. <…> Так же я себя ощущаю, нормально. Пускай остальные вам [врут], что нет», — сказал певец.При этом он считает, что выглядит моложе многих сверстников. Реакция журналистов на это заявление показалась ему недостаточно яркой, поэтому он громко повторил строчку из своей песни «Отшумели летние дожди»: «Скажи мне «да, не говори «нет».