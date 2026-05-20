Экс-солистку Serebro Катю Кищук и 9mice видели на Мальдивах целующимися
32-летняя певица Катя Кищук, известная по участию в группе SEREBRO, продолжает пополнять коллекцию романов с музыкантами. Ранее её связывали с Pharaoh, лидером «Грибов» Ильей Капустиным и британцем Slowthai. На этот раз её избранником стал 25-летний рэпер 9mice (Сергей Дмитриев), кумир поколения альфа.
В начале мая пара опубликовала совместное фото для бренда Гоши Рубчинского, однако звезды отказались от комментариев и не стали делиться романтичными подробностями. Из-за этого многие фанаты посчитали публикацию обычной рекламой.
В распоряжении Super появились доказательства обратного. По данным инсайдеров, Кищук и 9mice сейчас проводят время на Мальдивах. На эксклюзивных кадрах, полученных редакцией, видно, что пара наслаждается островным отдыхом и обществом друг друга.
В2021 году Кищук родила сына Рейна от британского рэпера Slowthai, однако ребёнок не спас их отношения. В 2022 певица объявила о разрыве и обвинила артиста в психологическом насилии. Что касается нового возлюбленного Кищук — по слухам, ранее 9mice встречался с Эрикой Кикнадзе, падчерицей Ивана Урганта.
