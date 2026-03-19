Адвокат семьи Тиммы: Седокова продала элитную квартиру в «Алых парусах» за 103 миллиона рублей
В Останкинском суде Москвы продолжаются слушания по иску родителей погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей супруге, певице Анне Седоковой. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката семьи спортсмена Маргариту Гаврилову.
Речь идёт о признании совместно нажитым имуществом элитной квартиры в ЖК «Алые паруса», которую, по данным защиты, Седокова продала за 103 миллиона рублей. Юрист предполагает, что судебный процесс может затягиваться именно потому, что артистка якобы выводит деньги и активы, полученные от этой сделки, чтобы ничего не досталось родителям и сыну Тиммы от предыдущего брака.
Ключевым камнем преткновения стал брачный договор, заключённый в США. По словам Гавриловой, он не был официально заверен и потому недействителен на территории России. Этот документ, как утверждается, предусматривал переход всего имущества Яниса к Седоковой.Сама певица на последнее заседание не явилась, сославшись на гастроли.
Её адвокат Татьяна Стукалова парирует претензии семьи Тиммы, заявляя, что истец умышленно умалчивает главный факт: имущества, которое можно было бы делить, на сегодняшний день уже не существует — всё было продано ещё в браке.
Напомним, трагедия произошла в декабре 2024 года, когда Янис Тимма был найден мёртвым в московском хостеле. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как суицид.
