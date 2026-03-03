Анна Седокова разнесла в пух и прах семью Тиммы

03 марта 2026, 09:22

Анна Седокова высказалась о наследстве своего экс-супруга Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Анна Седокова наконец решила высказаться о наследстве своего экс-супруга Яниса Тиммы, который ушел из жизни более года назад.





Певица собирается раскрыть правду о ситуации, так как родители спортсмена обвиняют ее в том, что она обобрала мужчину и довела его до суицида. Теперь они намерены через суд отобрать имущество у артистки. Седокова не собирается сдаваться. Она уверяет, что все приобретения сделаны на ее средства. Артистка готова к юридической борьбе и уверена в своей правоте.



Кроме того, Анна раскритиковала первую жену Тиммы Сану Ошу. По ее словам, девушка и ее нынешний супруг не хотят работать и пытаются нажиться за ее счет. В ответ на комментарий одного из подписчиков, Седокова рассказала о том, как бывший муж Санны, живя в квартире, оставленной Янисом для сына, пытается справиться с ситуацией.





«Он смотрит мои истории из квартиры, которую Янис оставил сыну. Живет там давно. Заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Прятался под диваном, когда Янис приходил увидеть сына», — написала 43-летняя певица в своем блоге.