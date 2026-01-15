Седокова погасила миллионный долг экс-возлюбленного после их расставания

15 января 2026, 22:19

Анна Седокова погасила долг Яниса Тиммы на миллион рублей

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Певица Анна Седокова погасила долг своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, после их расставания. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка на своей странице в социальной сети X.