Седокова погасила миллионный долг экс-возлюбленного после их расставания
Певица Анна Седокова погасила долг своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, после их расставания. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка на своей странице в социальной сети X.
По словам женщины, она увидела скриншот, на котором указано, что 28 ноября Седокова отправила Тимме 10 тысяч долларов (около 782 тысяч рублей), а 6 декабря — еще 295 тысяч. Общая сумма, таким образом, превысила миллион рублей.
Недавно артистка опубликовала видео в своем Instagram*-аккаунте, на котором показала, как провела ночь в клубе Дубая. В четыре часа утра, после зажигательных танцев, исполнительница решила перекусить большой порцией пельменей.
