«Она красная тряпка»: В Москве потребовали запретить вечер памяти Аллы Пугачёвой

18 марта 2026, 17:42

Глава ФПБК Бородин требует отменить в Москве концерт ко дню рождения Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Общественный деятель Виталий Бородин выступил с инициативой отменить концерт в честь дня рождения певицы Аллы Пугачёвой. Мероприятие «Пугачёвская весна» запланировано на 15 апреля в московском клубе «Огород».





Организаторы — фан-сообщество и близкие певицы. В официальной афише мероприятия нет, билеты доступны только через представителей фан-клуба.



В беседе с «Газетой.Ru» Бородин заявил, что из-за неоднозначного отношения к Алле Борисовне велик риск конфликтов между фанатами и противниками певицы.

«Пугачёва как красная тряпка. Многие требуют, чтобы её убрали везде и больше не показывали. Поэтому к этому мероприятию нужно подходить ответственно. Лица, отвечающие за концерт, должны понимать, что он может навредить. Пугачёвой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия. Мы переживаем за безопасность граждан», — заявил он.