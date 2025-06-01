Адвокат Жорин раскрыл, какой срок могут дать бывшей жене Паши Техника
Адвокат Жорин: экс-жене Паши Техника могут дать два года тюрьмы в Таиланде
Адвокат Сергей Жорин раскрыл, что может ждать бывшую жену рэпера Паши Техника, в отношении которой в Таиланде возбудили уголовное дело о клевете.
«В Таиланде клевета является уголовным преступлением. Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (примерно 440 тысяч рублей)», – отметил юрист в беседе с изданием «Страсти».Известно, что Ева Карицкая проживает в Таиланде с шестилетним сыном Иваном, рождённым в браке с Техником. В случае её ареста ребёнок может остаться один в чужой стране. Жорин подчеркнул, что данный фактор может стать смягчающим обстоятельством для суда.
Карицкая ранее сообщала, что иск против неё подала клиника, предположительно связанная с гибелью Паши Техника. Женщина убеждена, что врачи назначили лечение, которое привело к трагическим последствиям. Позднее в соцсетях она уточнила, что не обращалась в клинику, которая выдвинула обвинения.