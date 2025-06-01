Адвокат Жорин раскрыл, какой срок могут дать бывшей жене Паши Техника

01 июня 2025, 12:51

Адвокат Жорин: экс-жене Паши Техника могут дать два года тюрьмы в Таиланде

Ева Карицкая (фото: Instagram* @karitskayaevaa)

Адвокат Сергей Жорин раскрыл, что может ждать бывшую жену рэпера Паши Техника, в отношении которой в Таиланде возбудили уголовное дело о клевете.







«В Таиланде клевета является уголовным преступлением. Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (примерно 440 тысяч рублей)», – отметил юрист в беседе с изданием «Страсти».