Пропавшая вдова Паши Техника впервые вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде

Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) вышла на связь в соцсетях после сообщений о задержании. По ее словам, она не доехала до полицейских, но пообщалась с тайскими юристами.