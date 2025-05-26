Пропавшая вдова Паши Техника впервые вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде

Карина Мельничук (Фото: Telegram/@evakaritskaua)
Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) вышла на связь в соцсетях после сообщений о задержании. По ее словам, она не доехала до полицейских, но пообщалась с тайскими юристами.
«Мне сказали, что дело могут возбудить не о клевете, потому что клеветы никакой не было, могут проплатить якобы полицию, потому что у Ангелины Б.Б., которая открывает свою клинику, у нее партнеры тайцы, и у партнеров тайцев есть, естественно, какие-то, скажем так, связи и подвязки в полиции», — рассказала Ева.Карицкой, с ее слов, непонятно, почему ее изначально вызвали в полицейский участок. Сетевая знаменитость подчеркнула, что с ней никто не захотел встретиться и просто пообщаться, а к правоохранителям она решила не ехать.
Перед этим сообщалось, что на Карину Мельничук могли открыть уголовное дело о клевете. Пострадавшей стороной выступает наркоклиника, обращение в которую, считает блогерша, только усугубило состояние Техника.
Паша Техник скончался в начале апреля от полиорганной недостаточности.
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