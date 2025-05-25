Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)
Бывшая жена Паши Техника пытается найти виновных в его смерти. Сегодня, 25 мая, Ева Карицкая сообщила, что столкнулась с серьезными проблемами в Таиланде — на нее завели уголовное дело.
«Утро недоброе. На меня заводят уголовное дело», — заявила женщина.Больше всего она беспокоится за безопасность шестилетнего сына от музыканта. Ева планирует оформить доверенность на свою мать, чтобы та могла вывезти ребенка из страны. Недавно она обнародовала голосовое сообщение от человека, который знает всю правду о трагедии:
«Я помогла ему, чтобы у него на руках не было трупа. Мой врач спрашивал: "А это есть? А прибор сатурации есть?". Отвечал: "Нет". Ты едешь к тяжелому пациенту и у тебя нет ничего. У него чудом оказался препарат, который он вколол. Техник резко открыл глаза. Все видели, что Паша выходил на своих ногах».Карицкая считает, что смерти рэпера можно было избежать, если бы ему сразу оказали квалифицированную медицинскую помощь.
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Лидия Пономарева