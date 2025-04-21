Агата не повлияет: сына Прилучного и Муцениеце больше не вызовут в суд

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм, @AgataMucenieceLife)
Тимофея Прилучного, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, больше не будут вызывать в суд, на протяжении разбирательства мальчик излагал чётко свою позицию и не менял решения. Об этом рассказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова.
Ранее на последнем заседании Агата попросила вызвать в суд Тимофея и спросить у него, с кем хочет жить, возможно, повлиять на его решение. Однако Павел Прилучный считает, что сын определился с выбором. Агата не скрывает своего мнения — она уверена, что Тимофей не мог сам принять такое решение. В своё время она предлагала Павлу соглашение, но актёр не стал договариваться.
По словам Даниеловой, предстоящее заседание не будет последним.
Читайте также:
«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур
«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов
«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного
По словам Даниеловой, предстоящее заседание не будет последним.
«Возможно, будет ещё одно заседание, затем прения сторон и решение», — рассказала Woman.ru адвокат Павла Прилучного.Напомним, что Тимофей с осени 2024 года живёт с отцом и разорвал все контакты с мамой и её семьей. Только с сестрой Мией он поддерживает отношения, девочка тоже часто бывает у Павла и его второй жены Зепюр Брутян.
Читайте также:
«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур
«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов
«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного
Анастасия Чубина