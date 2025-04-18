«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного

Агата Муцениеце с детьми (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Агата Муцениеце уже несколько месяцев не может наладить отношения с сыном от Павла Прилучного Тимофеем. Однако актриса верит, что ещё не всё потеряно.
Сейчас звезда «Закрытой школы» редко делится переживаниями о разладе в семье. Но иногда всё же рассказывает о разлуке с сыном. Несмотря на то, что Тимофей не виделся с мамой с лета, Муцениеце надеется, что они ещё помирятся, просто должно пройти какое-то время. Она назвала происходящее этапами взросления мальчика.
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«С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать – ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других – станут другими, но это всё равно все этапы взросления», – заявила гостья шоу «Хватит слухов!».Также Агата заявила об отношении к хейтерам, которые осуждают её за танцы в кабаре. По слухам, именно эти провокационные выступления артистки и стали причиной, по которой Тимофей принял решение остаться с отцом. Муцениеце подчеркнула, что старается не обращать внимание на критику и не собирается никого переубеждать. А самое главное, что ей самой в себе всё нравится.
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Анастасия Чинкова