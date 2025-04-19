Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов

«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов

Агата Муцениеце боится лишиться ролей в кино
Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Многие считают Агату Муцениеце успешной и состоятельной актрисой. Однако она сама довольно критично относится к себе и своей игре.
А ещё артистка призналась, что очень боится остаться без ролей. Она активно посещает пробы, но далеко не все из них проходят успешно. Так что Муцениеце поспешила развеять домыслы о своей красивой жизни.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их. Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: „Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста“. Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни. (...) И вот сейчас я сходила на 15 проб, и меня никуда не утвердили. И я такая: «Ну вот оно – путь к бомжу начался! Всё!», – заявила актриса в интервью с комиком Елизаветой Арановой.
Муцениеце также призналась, что раньше очень мечтала об «Оскаре», но теперь даже и не надеется на его получение, поскольку считает себя простой, «среднестатистической» актрисой.

Читайте также:

«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного

Агата Муцениеце объявила об уходе из провокационного кабаре после травли сына из-за её откровенных видео

«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились
#проекты
#актриса
#интервью
#сценарий
#съёмки
#кино
#страх
«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур
Агата Муцениеце заявила, что не видит себя в пожилом возрасте
19 апреля 2025, 16:20

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

В марте Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Актриса нередко предстаёт перед поклонниками без макияжа и не является фанаткой косметологии. Однако, несмотря на это, она совершенно не представляет себя в старости.
Бывшая жена Павла Прилучного призналась, что не хочет стареть и быть долгожителем. Она не представляет, как можно хорошо себя чувствовать в 90 лет.

«Не хочу быть 90-летней бабкой. Сложно придумать, как остаться в этом позитивной, когда твоё тело сдаёт, всё сдаёт… Природа в тебе не заинтересована. Ты не несёшь никакой функции – это стрёмно и неприятно», – высказалась Муцениеце в подкасте «Страхи».
Звезда «Закрытой школы» также не разделяет позицию женщин, которые стремятся маниакально омолодиться и «натянуть себе лицо». Актриса убеждена, что любые хирургические операции сразу заметны и не смотрятся естественно. При этом своим телом Муцениеце гордится и считает его очень сильным.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце тайно вышла замуж за своего избранника, аккордеониста Петра Дрангу.

Читайте также:

«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов

«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного

Агата Муцениеце объявила об уходе из провокационного кабаре после травли сына из-за её откровенных видео
#природа
#актриса
#операции
#красота
#возраст
#косметология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Для меня это важно»: Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ
Анатолий Белый* заявил, что больше никогда не вернётся в Россию
19 апреля 2025, 16:05

Анатолий Белый* (фото: Instagram** @anatolibeliy)

Актёр Анатолий Белый* в июле 2022 года ушёл из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Тогда художественный руководитель театра Константин Хабенский с пониманием отнёсся к решению коллеги.
«Он зашёл ко мне в гримерку и сказал: „Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты. Если что-то изменится, театр тебя всегда примет“. Для меня это, конечно, очень важно», – говорил ранее артист про Хабенского.
Однако сейчас Белый* не строит планов по возвращению в Россию и уверен, что никогда не воспользуется предложением бывшего коллеги. Он сразу понимал, что покидает Родину навсегда.

Артист перебрался жить в Израиль, где довольно легко обосновался.

«Я в несколько более благоприятных условиях, всё-таки у меня здесь и родители, и сестры-братья с семьями. А сейчас уже и большой круг новых знакомых. 30 лет я жил в Москве, даже больше. И вот, собственно, всё… Теперь я там никогда жить не буду. Жалко, конечно, жалко», – отметил Белый* в беседе с латвийскими журналистами.
Известно, что Хабенский просил актёров МХТ воздержаться от высказываний на тему политики. Те, кто не прислушался, покинули стены театра. Белый* не стал осуждать режиссёра за такое решение, отметив, что по-прежнему с большим уважением относится к Константину.

Читайте также:

Актёр Анатолий Белый* стал давать концерты в поддержку ВСУ

«Гэбист и антисемит»: живущий в Израиле Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#израиль
#актёр
#театр
#артист
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всё рушится до основания, врать ты уже не можешь»: Дмитрий Ендальцев эмоционально высказался о разводе с Анной Чиповской
Дмитрий Ендальцев рассказал о разводе с Анной Чиповской
19 апреля 2025, 15:37

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)

Дмитрий Ендальцев заявил, что в 36 лет ему пришлось учиться строить всё заново. Актёр отметил, что больше не готов к компромиссам с совестью.
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев разошлись мирно и не делали никаких громких заявлений о своих отношениях. Однако актёра начали замечать в компании блогера Виктории Сорокиной, а актрису – с Никитой Григорьевым. В феврале Дмитрий отпраздновал 36-летие и заверил, что в полной мере испытал трудности этого переходного периода.

Зимой актёры официально подтвердили разрыв отношений спустя почти два года брака. Ендальцев признался, что этот период оказался для него тяжёлым.

«Всё, что ты из себя создал, всё, во что верил и на что опирался, – рушится до основания. И ты стоишь на этих руинах собственных иллюзий и понимаешь только одно. Что ты не умер. И надо жить дальше. Строить всё заново, но, уже честно отвечая себе на простые вопросы: что именно я хочу? Как именно я хочу? И на меньшее ты уже не согласен, а для большего надо расти и работать. Выхода особого нет – встал и пошёл, ибо врать себе ты уже не можешь. И не будешь. Компромиссы с совестью закончились», – эмоционально высказался Ендальцев в интервью журналу «Теленеделя».
Читайте также:

Анна Чиповская новым фото подогрела слухи о разводе с Дмитрием Ендальцевым

Бывший муж Анны Чиповской пришел на премьеру с новой возлюбленной

Актриса Анна Чиповская тайно вышла замуж и опубликовала первые фото со свадьбы

*запрещён в РФ
#фото
#интервью
#актеры
#отношения
#развод
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На фоне переполоха улетала»: Кристина Асмус покинула Россию после скандала на съёмочной площадке
Кристина Асмус улетала во Францию после скандала на съёмочной площадке
19 апреля 2025, 14:58

Кристина Асмус (фото: Telegram @asmusk)

Кристина Асмус призналась, что после скандала на съёмочной площадке улетела во Францию.
Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.

После громкого скандала Асмус уехала в Европу, где отметила 37-й день рождения.

«На фоне переполоха Кристина Асмус улетала из страны! Да, я прилетела во Францию и отметила свой день рождения в Нормандии! Шик, шак, шок! Ночью встретила свой праздник в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", до которого наконец добралась. А уже утром отправилась в Нормандию! Нежные, чуткие и пылкие дни сейчас. Спасибо всем ещё раз за поздравления, я в неге», – заявила актриса в личном блоге.
Читайте также:

«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус

«Не по делу зазвездилась»: к славе разлучницы Кристины Асмус добавился статус скандалистки. Как живет звезда «Интернов» после развода

«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»
#день рождения
#режиссёр
#скандал
#актриса
#уход
#сериал
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жалкое зрелище»: Поплавская раскритиковала Урганта, спевшего переделанный из песни про Москву «гимн Израиля»
Поплавская назвала «жалким зрелищем» Урганта, исполнившего «гимн Израиля»
19 апреля 2025, 14:42

Иван Ургант (Фото: Instagram**@urgantcom)

Яна Поплавская резко осудила Ивана Урганта, по слухам, покинувшего Россию. В своём Telegram-канале актриса высказалась о поведении шоумена, исполнившего со сцены на своём дне рождения «гимн Израиля».
Напомним, что 16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле. Со сцены телеведущий также поздравил с прошедшим днём рождения уехавшую из России Аллу Пугачёву, посвятив ей песню. Однако внимание публики привлекло исполнение «гимна Израиля» из переделанной песни Олега Газманова «Москва».

«Белый мрамор твоих синагог,
Теплый запах от свежей мацы,
Вот в ульпане закончен урок,
Ведь теперь мы – израильцы!», – спел Ургант.
Многие пользователи соцсетей не оценили перформанс артиста. Негативно о нём высказалась и Яна Поплавская, которая обвинила Урганта в том, что он «изуродовал» посвященную Москве песню и поглумился над своей Родиной.

«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России – Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище. <…> Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату – это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван – действительно большой патриот. Но другой Родины», – написала звезда фильма «Про Красную Шапочку».
Читайте также:

«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом

«Я люблю Россию»: гомосексуальность*, позиция по СВО и бизнес в Париже. Правда ли, что Иван Ургант вернется на Первый канал?

«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**запрещён в РФ
#бизнес
#патриот
#пользователи
#россия
#москва
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате