«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Многие считают Агату Муцениеце успешной и состоятельной актрисой. Однако она сама довольно критично относится к себе и своей игре.
А ещё артистка призналась, что очень боится остаться без ролей. Она активно посещает пробы, но далеко не все из них проходят успешно. Так что Муцениеце поспешила развеять домыслы о своей красивой жизни.
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«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их. Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: „Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста“. Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни. (...) И вот сейчас я сходила на 15 проб, и меня никуда не утвердили. И я такая: «Ну вот оно – путь к бомжу начался! Всё!», – заявила актриса в интервью с комиком Елизаветой Арановой.Муцениеце также призналась, что раньше очень мечтала об «Оскаре», но теперь даже и не надеется на его получение, поскольку считает себя простой, «среднестатистической» актрисой.
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Анастасия Чинкова