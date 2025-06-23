Аглая Шиловская тайно вышла замуж
Аглая Шиловская и Александр Устюгов поженились
Актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли тайную свадьбу. Об этом звезды рассказали в шоу «Ты не поверишь!».
Артисты отказались от шумного торжества, решив посвятить этот день друг другу. После свадьбы пара отправилась в Таиланд в медовый месяц.
Несмотря на слухи о беременности Аглаи, пополнения в их семье в ближайшее время не ожидается. По словам Александра, рождение детей у них с женой в планах есть, однако они не торопят события.
*Запрещен в РФ
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