Аглая Шиловская тайно вышла замуж

Аглая Шиловская и Александр Устюгов поженились
Александр Устюгов и Аглая Шиловская (Фото: Инстаграм* @aglaiashilovskaia)

Актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли тайную свадьбу. Об этом звезды рассказали в шоу «Ты не поверишь!».



Артисты отказались от шумного торжества, решив посвятить этот день друг другу. После свадьбы пара отправилась в Таиланд в медовый месяц.

Несмотря на слухи о беременности Аглаи, пополнения в их семье в ближайшее время не ожидается. По словам Александра, рождение детей у них с женой в планах есть, однако они не торопят события.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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