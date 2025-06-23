На десятую годовщину свадьбы Пашу подарил Ханне сумку стоимостью более 5 млн рублей
Ханна получила от Пашу сумку стоимостью более 5 млн рублей и тысячу роз
Продюсер Пашу сделал дорогостоящий подарок своей жене Ханне. В личном блоге певица похвасталась новой сумочкой и огромными букетами роз.
Ханна опубликовала ролик, в котором распечатала подарок от мужа на десятую годовщину свадьбы. Она достала из коробки сумку фирмы Hermes.
По данным инсайдеров, изделие из кожи аллигатора с золотой фурнитурой стоит около 5,5 млн рублей. Ханна похвасталась подарком от Пашу в окружении примерно тысячи красных роз.
*Запрещен в РФ
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