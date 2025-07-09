«Агрессором являюсь я»: адвокат Прилучного инициировала возбуждение уголовного дела против Муцениеце за клевету

09 июля 2025, 15:08

Адвокат Прилучного сама подписала заявление о клевете против Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова назвала себя инициатором заявления о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Super.





По словам Даниеловой, она сама подписала заявление, а позиция ее подзащитного является «вынужденной».





«К сожалению, инициатор и агрессор — непосредственно я», — отметила адвокат.