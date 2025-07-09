«Агрессором являюсь я»: адвокат Прилучного инициировала возбуждение уголовного дела против Муцениеце за клевету

Адвокат Прилучного сама подписала заявление о клевете против Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова назвала себя инициатором заявления о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Super.



По словам Даниеловой, она сама подписала заявление, а позиция ее подзащитного является «вынужденной».

«К сожалению, инициатор и агрессор — непосредственно я», — отметила адвокат.

Даниелова добавила, что Муцениеце не пытается увидеться с сыном, но когда она пишет Тимофею, то он отвечает.

Судебное следствие по делу о том, с кем будет проживать ребенок, завершено. Вердикт вынесут в конце этого месяца, уточняет Super.
Екатерина Коршунова

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