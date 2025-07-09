Петр Дранга назвал рецепт семейного счастья
Петр Дранга выступил в Петербурге на концерте в честь Дня семьи
В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 8 июля состоялся концерт в честь Дня семьи, любви и верности, хедлайнером которого стал аккордеонист-виртуоз, композитор и заслуженный артист России Петр Дранга.
В интервью «Петербургскому дневнику» музыкант рассказал, что семейное счастье зависит от настоящей любви и взаимного уважения.
«Я считаю показательным пример моих родителей, так как у них больше опыта. Это 55 лет совместной жизни, и я всем желаю такого. Только представьте: прожить с одним человеком более полувека», — рассказал Дранга.
Он также отметил, что никогда нельзя обманывать своего партнера.
Музыкант также признался, что часто задумывается о переезде в Петербург.