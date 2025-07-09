Петр Дранга назвал рецепт семейного счастья

09 июля 2025, 12:42

Петр Дранга выступил в Петербурге на концерте в честь Дня семьи

Петр Дранга (Фото: Telegram @petrdranga)

В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 8 июля состоялся концерт в честь Дня семьи, любви и верности, хедлайнером которого стал аккордеонист-виртуоз, композитор и заслуженный артист России Петр Дранга.





В интервью «Петербургскому дневнику» музыкант рассказал, что семейное счастье зависит от настоящей любви и взаимного уважения.





«Я считаю показательным пример моих родителей, так как у них больше опыта. Это 55 лет совместной жизни, и я всем желаю такого. Только представьте: прожить с одним человеком более полувека», — рассказал Дранга.