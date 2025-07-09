«Люди приходят и уходят»: Анна Асти прокомментировала слухи о расставании с мужем
Певица Анна Асти не подтвердила и не опровергла слухи о разводе с мужем
Певица Анна Асти не подтвердила информацию о том, что она рассталась с супругом Станиславом Юркиным. Однако, отвечая на прямой вопрос Пятого канала, освещавшего праздник по случаю 35-летия певицы, Анна дала неоднозначный комментарий — кажется, что артистка и не опровергла слухи о расставании.
«<…> Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, ещё лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — подчеркнула певица.По словам знакомых, проблемы в отношениях пары начались после громкого скандала с участием Анны. В прошлом году в сеть опубликовали откровенные фотографии певицы, а также интимное видео, на котором девушка запечатлена вместе с мужчиной. Это был не муж Станислав.